சென்னை: சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியின் இரண்டாம் சுற்றில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் அமெரிக்காவின் ரே ராப்சன், ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர் ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.
மூன்றாவது சீசன் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டிகள், சென்னையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று இரண்டாவது சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில், மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான கார்த்திகேயன் முரளி, அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான அவோண்டர் லியாங்குடன் மோதினார். இருவருக்கும் இடையேயான இந்த போட்டியானது, 42ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது. இதனால் இருவருக்கும் தல 0.5 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.
மற்றொரு மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் 5ஆம் நிலை வீரரான இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசி, நெதர்லாந்து கிராண்ட் மாஸ்டரான ஜோர்டன் வான் பாரஸ்ட்டுடன் மோதிய நிலையில், 42ஆவது நகர்த்தலின் போது இந்த ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது. இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான நிஹால் சரின், உலக தரவரிசையில் 10ஆவது இடத்தில் உள்ள நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டம் 60ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிந்தது.
மற்றொரு இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான உலகத் தரவரிசையில் 26ஆவது இடத்தில் உள்ள விதித் குஜராத்தி, அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரும் உலக தரவரிசையில் 40ஆவது இடத்தில் உள்ள ரே ராப்சனை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் 54ஆவது நகர்த்தலின் போது விதித் குஜராத்தியை ரே ராப்சன் வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றார். அதே சமயம், உலக தரவரிசையில் 27ஆவது இடத்தில் உள்ள ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர், 46ஆவது நடகர்த்தலின் போது இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான வி. பிரணவை வீழ்த்தி தனது இரண்டாவது வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஜி.பி.ஹர்ஷ்வர்தன் - ஆர்யான் சோப்ரா, திப்தாயன் கோஷ் - எம்.பிரனேஷ், அதிபன் பாஸ்கரன் - ஆர் வைஷாலி ஆகியோர் மோதிய போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்தன. அதே சமயம், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனைகளில் ஒருவரான ஹரிகா துரோணவல்லி தனது இரண்டாவது தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார். இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான பா.இனியனுடன் மோதிய நிலையில், 39ஆவது நகர்த்தலின் போது ஹரிகா துரோணவல்லி தோல்வியைத் தழுவினார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் லியோன் லூக் மென்டோன்கா, அபிமன்யு புராணிக்கை சந்தித்தார். இதில் கருப்பு காய்களுடன் விளையாடிய அபிமன்யு புராணிக் 48ஆவது நகர்த்தலின் போது லியோன் லூக் மென்டோன்காவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
2 சுற்றுகளின் முடிவில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்:
- வின்சென்ட் கீமர் 2
- ரே ராப்சன் 1.5
- அர்ஜுன் எரிகைசி 1.5
- அனிஷ் கிரி 1
- ஜோர்டான் வான் பாரஸ்ட் 1
- கார்த்திக்கேயன் முரளி 1
- விதித் குஜராத்தி 0.5
- அவோண்டர் லியாங் 0.5
- நிஹால் சரின் 0.5
- வி.பிரணவ் 0.5
2 சுற்றுகளின் முடிவில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்:
- அபிமன்யு புராணிக் 1.5
- எம்.பிரனேஷ் 1.5
- திப்தாயன் கோஷ் 1.5
- பா.இனியன் 1.5
- அதிபன் பாஸ்கரன் 1
- ஆர்.வைஷாலி 1
- லியோன் லூக் மென்டோன்கா 1
- ஆர்யன் சோப்ரா 0.5
- ஜி.பி.ஹர்ஷ்வர்தன் 0.5
- ஹரிகா துரோணவல்லி 0
