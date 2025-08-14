சென்னை: சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் ஹரிகா துரோணவல்லி மற்றும் ஆர்.வைஷாலி ஆகியோர் தோல்வியை தழுவியுள்ளனர்.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் போட்டிகள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகின்றன. போட்டியின் 7 ஆவது நாளான நேற்று, 7 ஆவது சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் விதித் குஜராத்தியை எதிர்த்து கார்த்திகேயன் முரளி பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கார்த்திகேயன் முரளி 71-வது நகர்த்தலில் விதித் குஜராத்தியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் அர்ஜுன் எரிகைசியை எதிர்த்து நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி விளையாடிய நிலையில், இந்த போட்டி 35-வது நகர்த்தலின் போது டிராவானது.
மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர், அமெரிக்காவின் அவாண்டர் லியாங்குவுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் வின்சென்ட் கீமர் 39-வது நகர்த்தலில் அவாண்டர் லியாங்குவை வீழ்த்தி மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பினார். முன்னதாக தொடரின் முதல் மூன்று சுற்றுகளில் வெற்றி பெற்ற கீமர், அதன்பின் நடைபெற்ற போட்டிகளை டிராவில் முடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்ட், இந்தியாவின் வி.பிரணவுடன் மோதிய நிலையில், இந்த போட்டி 98-வது நகர்த்தலில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் ரே ராப்சனை எதிர்த்து இந்தியாவின் நிஹால் சரின் விளையாடினார். இதில் நிஹால் சரின் 43-வது நகர்த்தலில் ஜோர்டன் வார்ன் பார்ஸ்ட்டை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், இந்த தொடரில் தனது இரண்டாவது வெற்றியையும் பதிவுசெய்துள்ளார்.
முழுமையாக இந்திய வீரர்கள் கலந்து கொண்ட சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவின் 7-வது சுற்றில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஹரிகா துரோணவல்லி, சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷவர்தனுடன் மோதினார். இதில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹர்ஷ்வர்தன் 75-வது நகர்த்தலில் ஹரிகா துரோணவல்லியை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஆர்.வைஷாலியை எதிர்கொண்ட எம்.பிரனேஷ் 76-வது நகர்த்தலில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
ஆர்யன் சோப்ரா - அபிமன்யு புராணிக் இடையேயான போட்டி 42-வது நகர்த்தலில் டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், பா.இனியன் - அதிபன் பாஸ்கரன் இடையேயான ஆட்டமும் 36-வது நகர்த்தலில் டிராவானது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் திப்தாயன் கோஷ் மற்றும் லியோன் லூக் மென்டொன்கா பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்த ஆட்டத்தில் லியோன் லூக் மெண்டோன்கா 52ஆவது நகர்த்தலில் திப்தாயன் கோஷை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
7 ஆவது சுற்று முடிவில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்
|வீரர்கள் பெயர்
|புள்ளிகள்
|வின்சென்ட் கீமர்
|5.5
|அர்ஜுன் எரிகைசி
|4
|முரளி கார்த்திக்கேயன்
|4
|அனிஷ் கிரி
|3.5
|அவோண்டர் லியாங்
|3.5
|ஜோர்டான் வான் பாரஸ்ட்
|3.5
|விதித் குஜ்ராத்தி
|3
|நிஹால் சரின்
|3
|வி.பிரணவ்
|2.5
|ரே ராப்சன்
|2.5
|இதையும் படிங்க:ஆன்லைன் சூதாட்ட முறைகேடு: அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரான சுரேஷ் ரெய்னா! - SURESH RAINA ED
7 ஆவது சுற்று முடிவில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்
|வீரர்கள் பெயர்
|புள்ளிகள்
|எம்.பிரனேஷ்
|5.5
|லியோன் லூக் மென்டோன்கா
|5.5
|அபிமன்யு புராணிக்
|5
|அதிபன் பாஸ்கரன்
|4
|பா.இனியன்
|4
|திப்தாயன் கோஷ்
|3.5
|ஜி.பி.ஹர்ஷ்வர்தன்
|3
|ஆர்யன் சோப்ரா
|2
|ஹரிகா துரோணவல்லி
|1.5
|ஆர்.வைஷாலி
|1
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.