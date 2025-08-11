சென்னை: கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில் மாஸ்டர்களுக்கான நான்காவது சுற்று ஆட்டத்தில் நட்சத்திர வீரர் அர்ஜுன் எரிகைசியை வீழ்த்தி சக நாட்டவரான நிஹால் சரின் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார்.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் போட்டிகள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகின்றன. போட்டியின் 4ஆவது நாளான நேற்று, நான்காம் சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான கார்த்திகேயன் முரளி, நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்டுடன் மோதினார்.
இப்போட்டியில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய கார்த்திகேயன், தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 46ஆவது நகர்த்தலில் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்டை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தினார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டர்களான ரே ராப்சன், அவோண்டர் லியாங் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் இந்த போட்டி 26ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.
அர்ஜுன் எரிகைசி தோல்வி
மற்றொரு ஆட்டத்தில், உலகின் 5ஆம் நிலை வீரரான இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் அர்ஜுன் எரிகைசி, சக நாட்டைச் சேர்ந்த கிராண்ட் மாஸ்டரான நிஹால் சரினுடன் மோதினார். இதில் அர்ஜுன் எரிகைசி கருப்பு காய்களுடனும், நிஹால் சரின் வெள்ளை காய்களுடனும் விளையாடினர். பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் 70ஆவது நகர்த்தலின் போது நிஹால் சரின், அர்ஜுன் எரிகைசியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவுசெய்து அசத்தினார்.
தரவரிசையில் 36ஆவது இடத்திலும் ரேட்டிங்கில் 2692 புள்ளிகளுடனும் உள்ள நிஹால் சரின், 2776 ரேட்டிங் புள்ளிகளை கொண்டுள்ள அர்ஜுன் எரிகைசியை வீழ்த்தி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் விதித் குஜராத்தி மற்றும் பிரணவ் ஆகியோர் மோதிய போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர், நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி ஆகியோர் மோதிய போட்டியும் டிராவானது.
திப்தாயன், இனியன் வெற்றி
முழுமையாக இந்திய வீரர்கள் கலந்துகொண்டுள்ள சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவின் 4ஆவது சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் சர்வதேச கிராண்ட் மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷ் வர்தன், கிராண்ட் மாஸ்டரான திப்தாயன் கோஷுடன் மோதினார். இதில் ஹர்ஷ்வர்தன் வெள்ளை காய்களுடனும், திப்தாயன் கருப்பு காய்களுடனும் விளையாடிய நிலையில், திப்தாயன் கோஷ் 76ஆவது நகர்த்தலின் போது வெற்றி பெற்றார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் பா.இனியன், ஆர்யன் சோப்ராவுடன் மோதிய நிலையில் 45ஆவது நகர்த்தலில் இனியன் வெற்றி பெற்றார்.
இதுதவிர, இந்த தொடரில் 3 ஆட்டங்களை தொடர்ச்சியாக டிரா செய்திருந்த அதிபன் பாஸ்கரன், இந்த முறை எம்.பிரனேஷுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் இருவரும் சிறப்பாக விளையாடவே இந்த ஆட்டம் 36ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது. மேலும், அபிமன்யு புராணி - ஆர். வைஷாலி ஆகியோர் மோதிய போட்டியானது, 43ஆவது நகர்த்தலில் டிராவான நிலையில், அதிபன் பாஸ்கர்ன் - எம்.பிரெனேஷ் ஆகியோர் மோதிய போட்டியும் 36ஆவது நகர்தலில் டிராவானது.
துரோணவல்லி மீண்டும் தோல்வி
மற்றொரு ஆட்டத்தில் லியோன் லூக் மென்டோன்கா மற்றும் ஹரிகா துரோணவல்லி ஆகியோர் மோதினர். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய லியோன் லூக் மென்டோன்கா 59ஆவது நகர்த்தில் ஹரிகா துரோணவல்லியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இந்த சுற்றில் , ஐந்து முறை உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் கலந்துகொண்டு நேரலை வர்ணனை செய்தார் குறிப்பிடத்தக்கது.
4ஆம் சுற்றுகளின் முடிவில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்
- வின்சென்ட் கீமர் - 3.5
- அர்ஜுன் எரிகைசி - 2.5
- அனிஷ் கிரி - 2
- ரே ராப்சன் - 2
- அவோண்டர் லியாங் - 2
- விதித் குஜ்ராத்தி - 2
- முரளி கார்த்திக்கேயன் - 2
- நிஹால் சரின் - 1.5
- வி.பிரணவ் - 1.5
- ஜோர்டான் வான் பாரஸ்ட் - 1
4ஆம் சுற்றுகளின் முடிவில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்:
- அபிமன்யு புராணிக் - 3.5
- எம்.பிரனேஷ் - 3
- திப்தாயன் கோஷ் - 3
- லியோன் லூக் மென்டோன்கா - 3
- பா.இனியன் - 2.5
- அதிபன் பாஸ்கரன் - 2
- ஆர்.வைஷாலி - 1
- ஆர்யன் சோப்ரா - 1
- ஹரிகா துரோணவல்லி - 0.5
- ஹர்ஷவர்தன் - 0.5
