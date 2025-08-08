சென்னை: சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசியும், சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் எம்.பிரனேஷ், லியோன் லூக் மென்டோன்கா வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.
மூன்றாவது சீசன் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டிகள் சென்னையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நேற்று துவங்கியது. போட்டியின் தொடக்க நாளான நேற்று மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு முதல் சுற்றில் சென்னையைச் சேர்ந்த கிராண்ட் மாஸ்டர்களான வி.பிரணவ், கார்த்திகேயன் முரளி ஆகியோர் மோதினர். இந்த ஆட்டம் 44ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது. இதனால் இருவருக்கும் தலா 0.5 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான அர்ஜுன் எரிகைசி, அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான அவோண்டர் லியாங்-வுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய அர்ஜுன் எரிகைசி 49ஆவது நகர்த்தலின் போது அவொண்ட லியாங்குவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான நிஹால் சரின், ஜெர்மனி கிராண்ட் மாஸ்டரான வின்சென்ட் கீமருடன் மோதினார். இதில் கருப்பு காய்களுடன் விளையாடிய நிஹால் சரின் 52ஆவது நகர்த்தலின் போது தோல்வி அடைந்தார். மேலும், இந்தியாவின் விதித் குஜராத்தி - நெதர்லாந்தின் வான் பாரஸ்ட் மற்றும், நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி - அமெரிக்காவின் ரே ராப்சன் மோதிய போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்தன.
சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் போட்டியின் தொடக்க நாளான நேற்று முதல் சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்களான எம்.பிரனேஷ், ஆர்யன் சோப்ரா ஆகியோர் மோதினர். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய எம்.பிரனேஷ் 26ஆவது நகர்த்தலில் ஆர்யன் சோப்ராவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் பிரனேஷுக்கு ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான லியோன் லூக் மென்டோன்கா, சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி. ஹர்ஷவர்தனுடன் மோதினார். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய லியோன் லூக் மென்டோன்கா 47ஆவது நகர்த்தலின் போது வெற்றி பெற்றார்.
|இதையும் படிங்க:அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடுவீர்களா? தோனியின் சூசக பதில்!
அதேவேளை, அபிமன்யூ புராணி - அதிபன் பாஸ்கரன் மற்றும் வைஷாலி- இனியன் ஆகியோர் மோதிய போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், தலா 0.5 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மற்றொரு ஆட்டத்தில் முன்னணி வீராங்கனையான இந்தியாவின் துரோணவல்லி ஹரிகா தனது முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார். திப்தாயன் கோஷுக்கு எதிராக வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய ஹரிகா 44ஆவது நகர்த்தலின் போது தோல்வி அடைந்தார். இதனையடுத்து மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவுகளில் இன்று இரண்டாம் சுற்று போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.