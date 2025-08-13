சென்னை: சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் தொடரின் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு 6ஆவது சுற்றில் நடைபெற்ற வின்சென்ட் கீமர் - அர்ஜுன் எரிகைசி இடையேயான போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் போட்டிகள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகின்றன. போட்டியின் 6 ஆவது நாளான நேற்று, 6 ஆவது சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான முரளி கார்த்திக்கேயன், அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான ரே ராப்சனை எதிர்த்து விளையாடினார். இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த நிலையில், 123 ஆவது நகர்த்தலின்போது இந்த போட்டியானது டிராவில் முடிவடைந்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நிஹால் சரின், நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் பராஸ்டுடன் மோதினார். இப்போட்டியில் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்ட் தனது 51ஆவது நகர்த்தலின்போது நிஹால் சரினை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். மற்றொரு போட்டியில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான வி.பிரணவ், அமெரிக்காவின் அவாண்டர் லியாங்குடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் அவாண்டர் லியாங் 61ஆவது நகர்த்தலின்போது பிரணவை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.
மற்றொரு லீக் போட்டியில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திவரும் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர், உலக தரவரிசையில் 5ஆவது இடத்தில் உள்ள இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசியுடன் மோதினார். பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியானது 41ஆவது நகர்த்தலின்போது டிராவில் முடிவடைந்தது. அதேபோல், நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி, இந்தியாவின் விதித் குஜராத்தியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், 109ஆவது நகர்த்தலின்போது போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.
முழுமையாக இந்திய வீரர்கள் கலந்து கொண்டுள்ள சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவின் 6ஆவது சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான பா.இனியன், சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷவர்தனுடன் மோதிய நிலையில், இந்த ஆட்டம் 111 ஆவது நகர்த்தலின்போது டிராவானது. மற்றொரு போட்டியில் அதிபன் பாஸ்கரன் - திப்தாயன் கோஷுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய பாஸ்கரன் 34ஆவது நகர்த்தலில் திப்தாயன் கோஷை வீழ்த்தி தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் லியோன் லூக் மென்டோன்கா-ஆர்யன் சோப்ராவை எதிர்கொண்டார். இதில் லியோன் லூக் மென்டோன்கா 37ஆவது நகர்த்தலின்போது ஆர்யன் சோப்ராவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அபிமன்யு புராணிக் - எம்.பிரனேஷுடன் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், 46ஆவது நகர்த்தலின்போது எம். பிரனேஷ் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஆர்.வைஷாலி - ஹரிகா துரோணவல்லி இணை மோதிய நிலையில், இந்தப் போட்டியில் ஹரிகா துரோணவல்லி 80 ஆவது நகர்த்தலில் வைஷாலியை வீழ்த்தி இந்த சீசனில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
6 ஆவது சுற்று முடிவில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்
|வீரர்கள் பெயர்
|புள்ளிகள்
|வின்சென்ட் கீமர்
|4.5
|அர்ஜுன் எரிகைசி
|3.5
|அவோண்டர் லியாங்
|3.5
|அனிஷ் கிரி
|3
|முரளி கார்த்திக்கேயன்
|3
|விதித் குஜ்ராத்தி
|3
|ஜோர்டான் வான் பாரஸ்ட்
|3
|ரே ராப்சன்
|2.5
|நிஹால் சரின்
|2
|வி.பிரணவ்
|2
6 ஆவது சுற்று முடிவில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்
|வீரர்கள் பெயர்
|புள்ளிகள்
|அபிமன்யு புராணிக்
|4.5
|எம்.பிரனேஷ்
|4.5
|லியோன் லூக் மென்டோன்கா
|4.5
|அதிபன் பாஸ்கரன்
|3.5
|திப்தாயன் கோஷ்
|3.5
|பா.இனியன்
|3.5
|ஜி.பி.ஹர்ஷ்வர்தன்
|2
|ஆர்யன் சோப்ரா
|1.5
|ஹரிகா துரோணவல்லி
|1.5
|ஆர்.வைஷாலி
|1
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.