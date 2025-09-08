யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் 2025: சின்னரை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் அல்காரஸ்!
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் கார்லோஸ் அல்காரஸ் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதன் மூலம், மிக இளம் வயதில் 6 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற இரண்டாவது வீரர் எனும் பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
Published : September 8, 2025 at 10:00 AM IST
ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ் பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இத்தொடரில் இன்றைய தினம் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் நடப்பு சாம்பியனும், உலகின் முதல் நிலை வீரருமான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
உலகின் முதலிரண்டு நிலை வீரர்கள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியதால், இந்த போட்டியின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. அதன்படி தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே கார்லோஸ் அல்காரஸ் அபாரமன ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார். இதன் மூலம் முதல் செட்டை அல்காரஸ் 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சின்னருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
Jannik Sinner saves a break point early in the fourth set and ignites the crowd! pic.twitter.com/bSqiXYeIwC— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
அதன்பின், கம்பேக் கொடுத்த ஜானி சின்னார் இரண்டாவது செட்டில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
அல்காரஸ் அபாரம்
பின்னர் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் ஆபாரமாக விளையாடிய கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற நான்காவது செட்டிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய அல்காரஸ் 6-4 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்று ஜானிக் சின்னருக்கு அதிர்ச்சிக் கொடுத்தார்.
BANG! BANG!— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
Oh what a shot from Alcaraz! pic.twitter.com/C7qacd9ECz
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம் 2022ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு கார்லோஸ் அல்காரஸ் யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை தன் வசப்படுத்தினார்.
மேலும் கார்லோஸ் அல்காரனின் 6ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாகவும் இது அமைந்தது. இதன் மூலம் மிக இளம் வயதில் 6 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற இரண்டாவது வீரர் எனும் பெருமையையும் அல்காரஸ் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மறுபக்கம் நடப்பு சாம்பியனான ஜானிக் சின்னர் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.
King Carlos 👑— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
The Spaniard defeats Sinner in four sets to claim his second US Open trophy! pic.twitter.com/C2jBm7F178
இதையும் படிங்க:
பரிசுத் தொகை
சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற கார்லோஸ் அல்காரஸுக்கு, கோப்பையுடன் $5,00,000 டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.44 கோடி) பரிசுத் தொகையாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், ரன்னர் அப் பெற்ற ஜானிக் சின்னருக்கு $2,50,000 டாலர்கள் (தோராயமாக ரூ.22 கோடி) பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் அமண்டா அனிசிமோவாவை 6-3, 6-7 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி பெலாரசின் அரினா சபலென்கா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதுடன், 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மகளிர் பிரிவில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீராங்கனை எனும் சாதனையை படைத்தார்.