ETV Bharat / sports

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025: முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிசென்ற அல்காரஸ், ஸ்வியாடெக்! - CINCINNATI OPEN 2025

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீரரான ஜானிக் சின்னர் உடற்நலக்குறைவு காரணமாக போட்டியின் பாதியிலேயே விலகியது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சாம்பியன் கோப்பையுடன் அல்காரஸ் மற்றும் ஸ்வியாடெக்
சாம்பியன் கோப்பையுடன் அல்காரஸ் மற்றும் ஸ்வியாடெக் (Cincinnati Open/ X handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் கார்லோஸ் அல்காரஸும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இகா ஸ்வியாடெக்கும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதித்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இன்றுடன் முடிவடைந்தது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் உலகின் முதல் நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஸ்பேனிஷின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

உலகின் முன்னணி வீரர்கள் நேருக்கு நேர் மோதிய போட்டி என்பதால், இதில் யார் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் அல்காரஸ் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளை எடுத்தார். இதில் அவர் முதல் செட்டில் 5 புள்ளிகளை எடுத்திருந்த நிலையில், ஜானிக் சின்னர் உடற்நலக்குறைவு காரணமாக போட்டியில் இருந்து விலகினார்.

இதன் காரணமாக நடப்பு சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு சாம்பியனாக கார்லோஸ் அல்காரஸ் அறிவிக்கப்பட்டார். இதன்மூலம், கார்லோஸ் அல்காரஸ் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

அதே சமயம், இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கை எதிர்த்து இத்தாலியின் ஜேஸ்மின் பயோலினி பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டில் இருந்தே இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளைப் பெற்றனர்.

பின் இகா ஸ்வியாடெக் 7-5 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி, பயோலினிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் இருவருக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி இருந்தது. இறுதியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இகா ஸ்வியாடெக் 6-4 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றினார்.

இதையும் படிங்க: கனடா ஓபன் 2025: சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஷெல்டன், எம்போகோ! - CANADA OPEN 2025

இதன்மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் 7-5, 6-4 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஜேஸ்மின் பயோலினியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக், சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஹைதராபாத்: சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் கார்லோஸ் அல்காரஸும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இகா ஸ்வியாடெக்கும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதித்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இன்றுடன் முடிவடைந்தது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் உலகின் முதல் நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஸ்பேனிஷின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

உலகின் முன்னணி வீரர்கள் நேருக்கு நேர் மோதிய போட்டி என்பதால், இதில் யார் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் அல்காரஸ் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளை எடுத்தார். இதில் அவர் முதல் செட்டில் 5 புள்ளிகளை எடுத்திருந்த நிலையில், ஜானிக் சின்னர் உடற்நலக்குறைவு காரணமாக போட்டியில் இருந்து விலகினார்.

இதன் காரணமாக நடப்பு சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு சாம்பியனாக கார்லோஸ் அல்காரஸ் அறிவிக்கப்பட்டார். இதன்மூலம், கார்லோஸ் அல்காரஸ் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

அதே சமயம், இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கை எதிர்த்து இத்தாலியின் ஜேஸ்மின் பயோலினி பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டில் இருந்தே இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளைப் பெற்றனர்.

பின் இகா ஸ்வியாடெக் 7-5 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி, பயோலினிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் இருவருக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி இருந்தது. இறுதியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இகா ஸ்வியாடெக் 6-4 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றினார்.

இதையும் படிங்க: கனடா ஓபன் 2025: சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஷெல்டன், எம்போகோ! - CANADA OPEN 2025

இதன்மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் 7-5, 6-4 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஜேஸ்மின் பயோலினியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக், சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CARLOS ALCARAZ AND IGA SWIATEKCARLOS ALCARAZ VS JANNIK SINNERCINCINNATI OPEN 2025 FINALசின்சினாட்டி ஓபன் 2025CINCINNATI OPEN 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.