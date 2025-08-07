Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ஸ்வெரேவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த கச்சனோவ்... ஃபிரிட்ஸை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய ஷெல்டன்! - CANADA OPEN 2025

கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவை எதிர்த்து அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

கரன் கச்சனோவை - பென் ஷெல்டன்
கரன் கச்சனோவை - பென் ஷெல்டன் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read

டொரன்டோ: கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி சுற்று ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பென் ஷெல்டன், கரென் கச்சனோவும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் நவோமி ஒசாகா, விக்டோரியா எம்போகோவும் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளனர்.

டொரன்டோவில் நடைபெற்று வரும் கனடா ஓபன் டென்னில் தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் 3ஆம் நிலை வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்த்து உலகின் 16ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கச்சனோவ் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

அதன் பின், சுதாரித்து விளையாடிய ஸ்வெரேவ் இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், மூன்றாவது செட்டியில் இறுதி வரை போராடியும் 7-6 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்ற தவறினார். இறுதியில் கரன் கச்சனோவ் 6-3, 4-6 மற்றும் 7-6 என்ற செட் கணக்குகளில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி நடப்பு கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 4ஆம் நிலையில் வீரர் டெய்லர் ஃப்ரிட்ஸ் மற்றும் 7ஆம் நிலை வீரர் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

இந்த போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்த பென் ஷெல்டன் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் வென்றார். பின்னர் இரண்டாவது செட்டிலும் அபாரமாக செய்லப்ட்ட ஷெல்டன் 6-3 என்ற கணக்கில் அதனை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள கனடா ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி

கனடா ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் முதல் அரையிறுதி போட்டியில் கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினாவுடன் (Elena Rybakina) கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோ (Victoria Mboko) மோதினார். இதில் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் ரைபாகினா கைப்பற்றினார். பின்னர் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எம்பாகோ அடுத்தடுத்த செட்டுகளை 7-5, 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ரைபாகினாவுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகாவும், டேனிஷிங்ன் கிளாரா டௌசனும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் நவோமி ஒசாகா 6-2, 7-6 என்ற கணக்கில் டௌசனை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் விக்டோரியா எம்போகாவை எதிர்த்து நவோமி ஒசாகா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதில் யார் வெற்றி பெற்று கோப்பையை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

டொரன்டோ: கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி சுற்று ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பென் ஷெல்டன், கரென் கச்சனோவும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் நவோமி ஒசாகா, விக்டோரியா எம்போகோவும் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளனர்.

டொரன்டோவில் நடைபெற்று வரும் கனடா ஓபன் டென்னில் தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் 3ஆம் நிலை வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்த்து உலகின் 16ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கச்சனோவ் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

அதன் பின், சுதாரித்து விளையாடிய ஸ்வெரேவ் இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், மூன்றாவது செட்டியில் இறுதி வரை போராடியும் 7-6 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்ற தவறினார். இறுதியில் கரன் கச்சனோவ் 6-3, 4-6 மற்றும் 7-6 என்ற செட் கணக்குகளில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி நடப்பு கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 4ஆம் நிலையில் வீரர் டெய்லர் ஃப்ரிட்ஸ் மற்றும் 7ஆம் நிலை வீரர் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

இந்த போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்த பென் ஷெல்டன் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் வென்றார். பின்னர் இரண்டாவது செட்டிலும் அபாரமாக செய்லப்ட்ட ஷெல்டன் 6-3 என்ற கணக்கில் அதனை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள கனடா ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி

கனடா ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் முதல் அரையிறுதி போட்டியில் கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினாவுடன் (Elena Rybakina) கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோ (Victoria Mboko) மோதினார். இதில் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் ரைபாகினா கைப்பற்றினார். பின்னர் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எம்பாகோ அடுத்தடுத்த செட்டுகளை 7-5, 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ரைபாகினாவுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகாவும், டேனிஷிங்ன் கிளாரா டௌசனும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் நவோமி ஒசாகா 6-2, 7-6 என்ற கணக்கில் டௌசனை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் விக்டோரியா எம்போகாவை எதிர்த்து நவோமி ஒசாகா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதில் யார் வெற்றி பெற்று கோப்பையை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BEN SHELTON BEATS TAYLOR FRITZBEN SHELTON VS KAREN KACHANOVVICTORIA MBOKO VS NAOMI OSAKAகனடா ஓபன் டென்னிஸ்CANADA OPEN 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.