டொரன்டோ: கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி சுற்று ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பென் ஷெல்டன், கரென் கச்சனோவும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் நவோமி ஒசாகா, விக்டோரியா எம்போகோவும் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளனர்.
டொரன்டோவில் நடைபெற்று வரும் கனடா ஓபன் டென்னில் தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் 3ஆம் நிலை வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்த்து உலகின் 16ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கச்சனோவ் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதன் பின், சுதாரித்து விளையாடிய ஸ்வெரேவ் இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், மூன்றாவது செட்டியில் இறுதி வரை போராடியும் 7-6 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்ற தவறினார். இறுதியில் கரன் கச்சனோவ் 6-3, 4-6 மற்றும் 7-6 என்ற செட் கணக்குகளில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி நடப்பு கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 4ஆம் நிலையில் வீரர் டெய்லர் ஃப்ரிட்ஸ் மற்றும் 7ஆம் நிலை வீரர் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.
Karen is firing on all cylinders 😮💨@NBOtoronto | #NBO25 | @karenkhachanov pic.twitter.com/qacWEsFx9J— ATP Tour (@atptour) August 7, 2025
இந்த போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்த பென் ஷெல்டன் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் வென்றார். பின்னர் இரண்டாவது செட்டிலும் அபாரமாக செய்லப்ட்ட ஷெல்டன் 6-3 என்ற கணக்கில் அதனை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள கனடா ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி
கனடா ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் முதல் அரையிறுதி போட்டியில் கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினாவுடன் (Elena Rybakina) கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோ (Victoria Mboko) மோதினார். இதில் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் ரைபாகினா கைப்பற்றினார். பின்னர் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எம்பாகோ அடுத்தடுத்த செட்டுகளை 7-5, 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ரைபாகினாவுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார்.
Ben Shelton, YOU CANNOT DO THAT! 🪄@NBOtoronto | #NBO25 | @BenShelton pic.twitter.com/whvgRCRm17— ATP Tour (@atptour) August 7, 2025
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகாவும், டேனிஷிங்ன் கிளாரா டௌசனும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் நவோமி ஒசாகா 6-2, 7-6 என்ற கணக்கில் டௌசனை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் விக்டோரியா எம்போகாவை எதிர்த்து நவோமி ஒசாகா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதில் யார் வெற்றி பெற்று கோப்பையை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
