ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பெறுமா இலங்கை அணி?
Published : October 14, 2025 at 7:35 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 15ஆவது லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து-இலங்கை அணிகள் கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 15ஆவது லீக் போட்டியில் சோஃபி டிவைன் தலைமையிலான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை எதிர்த்து, சமாரி அத்தப்பத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி மோத உள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இதில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி இதுவரை விளையாடிய மூன்று லீக் போட்டிகளில் ஒரு வெற்றி, இரண்டு தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. மறுபக்கம் இலங்கை அணி விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் இரண்டு தோல்வி மற்றும் ஒரு போட்டி மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டும் உள்ளது. இதனால் அந்த அணி நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடரில் தங்களுடைய முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இதன் காரணமாக இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
நியூசிலாந்து மகளிர் அணி
சோஃபி டிவைன் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவிய நிலையில், தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியதன் மூலம் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் அந்த அணி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் சோஃபி டிவைன், சூசி பேட்ஸ், அமெலியா கெர், ப்ரூக் ஹாலிடே, ஜார்ஜியா பிளிம்மர் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் லியா தஹுஹு, ஈடன் கார்சன், ரோஸ்மெரி மைர், ஜெஸ் கெர் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கை மகளிர் அணி
மறுபக்கம் சமாரி அத்தபத்து தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொண்டுள்ள இலங்கை அணி, தங்களுடைய முதல் வெற்றிக்காக காத்திருக்கிறது. மூன்று போட்டிகளில் இரண்டு தோல்வி மற்றும் ஒரு போட்டி மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டும் உள்ளது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற இலங்கை அணி முயற்சி செய்யும். அந்த அணியில் ஹாசினி பெரேரா, விஷ்மி குணரத்னா, ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா, நிலாக்ஷி டி சில்வா, சுகந்திகா குமாரி, இனோகா ரனவீரா, மல்கி மதாரா உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 16 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 13 முறையும், இலங்கை அணி இரண்டு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படைல்லை. இதனால் இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம்
பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 182 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 101 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 69 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
நியூசிலாந்து மகளிர் அணி: சூசி பேட்ஸ், ஜார்ஜியா பிளிம்மர், அமெலியா கெர், சோஃபி டெவின் (இ), ப்ரூக் ஹாலிடே, மேடி கிரீன், இசபெல்லா கேஸ், ஜெஸ் கெர், ரோஸ்மேரி மெய்ர், லியா தஹுஹு, ஈடன் கார்சன்
இலங்கை மகளிர் அணி: சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷித சமரவிக்ரம, விஷ்மி குணரத்ன, கவிஷா தில்ஹாரி, நிலக்ஷி டி சில்வா, அனுஷ்கா சஞ்சீவனி , அச்சினி குலசூரியா, சுகந்திகா குமாரி, உதேஷிகா பிரபோதனி, இனோகா ரணவீர