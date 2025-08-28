ETV Bharat / sports

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2025: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய சிந்து - பிரனாய் அதிர்ச்சி தோல்வி! - WORLD CHAMPIONSHIPS

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் பிரனாய் தோல்வியடைந்து, தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

பி.வி.சிந்து
பி.வி.சிந்து (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, மலேசியாவின் லெட்ஷனா கருபத்தேவனை (Letshanaa Karupathevan) எதிர்த்து விளையாடினார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டியில் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட பி.வி சிந்து அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்தார். அதேசமயம் லெட்ஷனாவும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, முதல் செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சிந்து முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டிலும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய சிந்து 21-15 என்ற கணக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பி.வி.சிந்து 23-21, 21-26 என்ற செட் கணக்கில் லெட்ஷனா கருபத்தேவனை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் அவர் சினாவின் ஸை. வாங் (z.y. wang)-யை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளார்.

நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றைய பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் பிரனாய், உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான டேனிஷின் ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சனை(Anders Antonsen) எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஆண்டர்ஸ் முதல் செட்டை 21-07 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பிரனாய்க்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதன்பின் சுதாரித்து விளையாடிய பிரனாய் இரண்டாவது செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தார்.

இதன் காரணமாக மூன்றாவது செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. மேலும் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாடியதால், ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது. இறுதியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சன் 23-21 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றிய பிரனாய்க்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன்மூலம் இந்த போட்டியின் முடிவில் ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சன் 21-07, 17-21, 23-21 என்ற செட் கணக்குகளில் பிரனாயை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் இந்த தொடரில் பட்டம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரனாய் இரண்டாவது சுற்றுடன் வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தினார். இதனால் தற்சமயம் இந்த தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி. சிந்து மட்டுமே அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவுசெய்துள்ளதால், அவர் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி- சிராக் ஷெட்டி இணை, தைவானின் யங் போ ஹன் - குவாங்-ஹீ என்ஜி இணையை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்ட இந்திய ஜோடி 22-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் தைவான் ஜோடியை வீழ்த்தி, இத்தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

PV SINDHUWORLD CHAMPIONSHIPS 2025HS PRANNOY LOSESஉலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2025WORLD CHAMPIONSHIPS

