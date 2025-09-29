ஹாரிஸ் ராவுஃப்-க்கு தனது பாணியில் பதிலடி கொடுத்த பும்ரா! தீயாய் பரவும் வீடியோ
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 9ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.
Published : September 29, 2025 at 9:36 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா தனது பாணியில் பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ராவுஃப் -க்கு பதிலடி கொடுத்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
17-வது ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா சாம்பியன் ஆனது. பாகிஸ்தான் நிர்ணயித்த 147 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய இந்தியா அணி 2 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் ஐந்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. பரபரப்பான இந்த போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 19.1 ஓவர்களில் 146 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அணிக்காக ஷாஹிப்சாத் ஃபர்ஹான் (57) மற்றும் ஃபகர் ஜமான் (46) ஆகியோரைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
பின்னர் இலக்கை துரத்திய இந்தியா அணி ஆரம்பத்திலேயே பின்னடைவை சந்தித்தது. அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 5 ரன்களிலும், ஷுப்மன் கில் 12 ரன்னிலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழக்க, இந்திய அணி 20 ரன்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. ஆனால் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் இந்திய அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். இதில், திலக் வர்மா (69*), சஞ்சு சாம்சன் (24), ஷிவம் துபே (33) ஆகியோர் அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இந்தியாவுக்கு 9வது ஆசிய கோப்பை கோப்பையை பெற்றுத் தந்தனர்.இதன் மூலம், இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
INDIA ARE CHAMPIONS! 🥳— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
🇮🇳 maintain their unbeaten run in the tournament and are deserved champions and Asian Kings! 👑#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/vpVdRhsfQs
இந்த போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா தனது பாணியில் பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ராவுஃப்க்கு பதிலடி கொடுத்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது. பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸின் 18வது ஓவரில் ஹாரிஸ் ராவுஃப்பை கிளீன் போல்டாக்கி ஜஸ்பிரித் பும்ரா அசத்தியதுடன், அதனை வித்தியாசமாக கொண்டாடினார். முன்னதாக சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டத்தின்போது பாகிஸ்தானின் ராவுஃப் விக்கெட்டை கைப்பற்றி அதனை கொண்டாடும் விதமாக, ஜெட் விமானம் விழுந்ததைபோல் சைகையை காட்டி இருந்தார்.
Bumrah gives Haris Rauf a fiery send-off..✈️🤣#INDvPAK #IndianCricket pic.twitter.com/vI6fxMECXF— Arti🇮🇳 (@ImArti45) September 28, 2025
மேலும், பீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்தபோது அவரை நோக்கி "கோலி, கோலி" என்று ரசிகர்கள் கத்தினர். இதனால் கோபமடைந்த ஹாரிஸ் ரeவுஃப், ஜெட் விமானங்கள் தரையில் மோதியது போல் 6-0 என்ற சைகையை காட்டினார். 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' ராணுவ நடவடிக்கையின்போது ஆறு இந்திய போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் அரசு கூறியதை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் அவர் தனது சைகையின் மூலம் ரசிகர்களை சீண்டினார். அது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்ததுடன், ரசிகர்களின் கோபத்திற்கும் வழிவகுத்தது. அதுமட்டுமில்லாமல், தமது இந்த சைகைக்காக ஐசிசியின் அபராதத்தையும் ஹாரிஸ் ராவுஃப் பெற்றிருந்தார்.
இந்த நிலையில் தான், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹாரிஸ் ராவுஃபை க்ளீன் போல்டாக்கியதுடன் அதே சைகையை செய்து அவரை வழியனுப்பினார். இதனையடுத்து இந்த சம்பவம் குறித்த விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருவதுடன், இந்திய ரசிகர்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது. ஆசிய கோப்பை போட்டியில், 3.1 ஓவர்கள் வீசிய ஜஸ்பிரித் பும்ரா 25 ரன்களைக் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.