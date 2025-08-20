சென்னை: புஜ்ஜி பாபு கோப்பை தொடரில் விளையாடி வரும் மும்பையைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர்கள் பிரித்வி ஷா, சர்ஃப்ராஸ் கான் உள்ளிட்டோர் சதமடித்து அசத்தியுள்ளனர்.
மெட்ராஸ் கிரிக்கெட்டின் தந்தை என அழைக்கப்படும் புஜ்ஜி பாபு (மொதவரப்பு வெங்கட மகிபதி நாயுடு) ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் சென்னை மாகாணத்தில் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். சென்னை மாகாண அளவில் சிறப்பாக கிரிக்கெட் விளையாடும் வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் அணி சார்பாக களமிறக்க முடிவு செய்தார். ஆனால் 1908 ஆம் ஆண்டு அவர் காலமானதால், அவரது நினைவாக புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் தொடர் 1909 ஆண்டு அவரது வாரிசுகளால் துவங்கப்பட்டது.
முதல் 60 ஆண்டுகள் வரை இந்த தொடரில் உள்ளூர் அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்றன. பின்னர் இத்தொடர் அகில இந்திய தொடராக மாறியது. 115 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இத்தொடர் பாரம்பரிய கிரிக்கெட் கலாச்சாரத்தின் மையமாக விளங்குகிறது.
அப்படிபட்ட புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் தொடரில் ஏராளமான நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர்கள் விளையாடியுள்ளனர். 1972'இல் கிரிக்கெட்டில் கோலோச்சிய இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் சென்னையில் நடைபெற்ற பூஜ்ஜி பாபு தொடரில் முதல்முறையாக விளையாடினார். இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழகம் மட்டுமல்லாது பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர்களும் இத்தொடரில் விளையாடியுள்ளனர்.
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை 5 ஆண்டுகள் புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் போட்டிகள், வீரர்களின் பணிச்சுமை காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு மீண்டும் 2023ஆம் ஆண்டு துவங்கியது. முதல் தர போட்டிகளில் நன்றாக விளையாடும் வீரர்கள் புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடும் அணியில் தேர்வு செய்யப்படுவர். இங்கும் நன்றாக விளையாடும் பட்சத்தில் ரஞ்சி கோப்பை அணியில் விளையாட வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அந்த வகையில் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான புஜ்ஜி பாபு கோப்பை தொடர், சென்னையில் கடந்த 18 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தொடரில் அகில இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து டிஎன்சிஏ பிரசிடென்சி 11 மற்றும் டிஎன்சிஏ 11, சத்தீஸ்கர், ஒடிசா, ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, ஜார்கண்ட், பீகார், பஞ்சாப் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட 16 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன. சென்னையில் உள்ள முக்கிய மைதானங்களில் இந்த போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் உள்ள கோஜன் கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் போட்டிகள் நடக்கின்றன. வெற்றி பெறும் அணிக்கு 2 லட்சமும், ரன்னர் அணிக்கு 1 லட்சமும் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.
இந்திய அணியில் விளையாடிய வீரர்கள் மட்டுமல்லாது ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஜொலித்த பல கிரிக்கெட் வீரர்கள் இந்த தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர். மகாராஷ்டிரா அணி சார்பில் இந்திய அணியின் கிரிக்கெட் வீரரும் சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரித்வி ஷா, ஆயுஸ் மாத்ரே, சர்ஃபராஸ் கான், அபிஷேக் போரல், பிரப்சிம்ரன் சிங், ரமந்தீப் சிங் ஆகியோருடன், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சாய் கிஷோர், விஜய் சங்கர், ஷாருக்கான் உள்ளிட்டோரும் இந்த தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர்.
இதில், தற்போது நடைபெற்று வரும் மும்பை - டிஎன்சிஏ அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் சர்ஃப்ராஸ் கான் சதமடித்ததுடன் 138 ரன்களைச் சேர்த்தார். அதேசமயம் தமிழக வீரர் துஷார் ரஹேஜா 137 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர்த்து இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சி செய்து வரும் பிரித்வி ஷாவும் சதமடித்து அசத்தியுள்ளார்.
மேலும், இந்திய அணியின் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சர்ஃப்ராஸ் கான், பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆகியோரும் தங்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதில் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.