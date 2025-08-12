ஹைதராபாத்: பிரிட்டிஷ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் 60 வயதுடைய கிராண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் வெல்ஸை, 10 வயது சிறுமி போதனா சிவானந்தன் வீழ்த்தி வரலாறு படைத்துள்ளார்.
லண்டனில் உள்ள ஹாரோவில் வசிக்கும் இளம் செஸ் வீராங்கனை போதனா சிவானந்தன். தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருச்சி மாவட்டத்தைப் பூர்வீகமாக கொண்ட போதனா, தற்போது உலக செஸ் அரங்களில் மாபெரும் சாதனை ஒன்றைப் படைத்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் பிரிட்டிஷ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் 10 வயதே ஆன போதனா சிவானந்தன், 60 வயதுடைய கிராண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் வெல்ஸை எதிர்கொண்டார்.
இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய போதனா, பீட்டர் வெல்சை வீழ்த்தி மிக இளம் வயதில் கிராண்ட் மாஸ்டரை வீழ்த்திய செஸ் வீராங்கனை எனும் தனித்துவ சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கரிசா யிப் (10 வயது 11 மாதம் 20 நாட்கள்) கிராண்ட் மாஸ்டர் அந்தஸ்துடைய வீரரை வீழ்த்தியதே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வந்தது. தற்போது போதனா (10 வயது, 5 மாதம், 3 நாள்கள்) கிராண்ட் மாஸ்டரை வீழ்த்தி புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
🇬🇧♟👏 British sensation Bodhana Sivanandan has made history by becoming the youngest female chess player ever to beat a grandmaster!— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 11, 2025
The 10-year-old, from Harrow, pulled off the win on Sunday against 60-year-old Grandmaster Peter Wells in the last round of the 2025 British… pic.twitter.com/bAMqeyFZHm
இது குறித்து சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு தங்களின் எக்ஸ் பதிவில், “பிரிட்டிஷ் வீராங்கனை போதனா சிவானந்தன், ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டரை வீழ்த்திய இளம் செஸ் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றைப் படைத்துள்ளார். ஹாரோவைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி, ஞாயிற்றுக்கிழமை லிவர்பூலில் நடந்த 2025 பிரிட்டிஷ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் கடைசி சுற்றில் 60 வயதான கிராண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் வெல்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்” என்று பதிவிட்டு வாழ்த்து கூறியுள்ளது.
இதனையடுத்து போதனா சிவானந்தனுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. முன்னதாக, போதன சிவானந்தன் 3 உலக ஜூனியர் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றுள்ளதுடன், கடந்தாண்டு இங்கிலாந்து மகளிர் செஸ் அணியிலும் வீராங்கனையாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாடும் மிக இளம் வீராங்கனை எனும் பெருமையையும் அவர் பெற்றிருந்தார்.
Bodhana Sivanandan became the youngest girl to defeat a GM at just 10 years old (5 months and 3 days) in the final round of the 2025 British Chess Championships! 👏 The previous record was held by IM Carissa Yip. pic.twitter.com/xB2w2KtX2x— Susan Polgar (@SusanPolgar) August 10, 2025
போதனாவின் தந்தை சிவானந்தன் வேலாயுதம் திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். ஐடி மேலாளரான இவர் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்திற்கு குடியேறி அங்கேயே வசித்து வருகிறார். அங்கு பிறந்த போதனா, தனது 5 வயது முதல் செஸ் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கியுள்ளார். முதலில் வீடியோ கேம்கள் மூலம் செஸ் விளையாட தொடங்கிய போதனா, அதன் பின் படிப்படியாக முன்னேறி தற்சமயம் கிராண்ட் மாஸ்டரை வீழ்த்தும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
