பந்து தாக்கியதால் வீல் சேரில் அழைத்து செல்லப்பட்ட இந்திய வீராங்கனை; அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

ஐசிசி உலகக்கோப்பை தொடருக்கான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 153 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி (IANS)
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை அருந்ததி ரெட்டி, காயமடைந்து வீல் சேரில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட காணொளி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறார்.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இதில், இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இந்த தொடரின் முதல் போட்டி இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையே கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இங்கிலாந்து அபார ஆட்டம்

இந்த தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இந்திய மகளிர் அணி பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடி வருகிறது. அந்தவகையில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியா - இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில், கேப்டன் நாட் ஸகைவர் பிரண்ட் சதம் விளாசி அசத்தினார். இந்த போட்டியில் அவர் 120 ரன்களை சேர்த்து, ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்ப, எம்மா லாம்ப் 84 ரன்களைச் சேர்த்தார்.

இதன் மூலம் 50 ஓவர்கள் முடிவில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 340 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் கிராந்தி கவுட் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய மகளிர் அணியில் அதிகபட்சமாக ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 66 ரன்களையும், உமா சேத்ரி 45 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இறுதியில் இந்திய அணி 34 ஓவர்களில் 187 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 153 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

அருந்ததி ரெட்டி காயம்

இந்நிலையில், இந்த போட்டியில் இந்திய ஆல் ரவுண்டர் அருந்ததி ரெட்டி காயத்தை சந்தித்தார். அவர் தன்னுடைய 5ஆவது ஓவரை வீசிய போது, ஹீதர் நைட் அடித்த பந்தானது அவரது காலில் பலமாக தாக்கியது. இதனால் மைதானத்திலேயே சுருண்டு விழுந்த அருந்ததி ரெட்டி, வலியால் அலறினார். இதையடுத்து அணி மருத்துவர்கள் உடனடியாக களத்திற்கு வந்து, அருந்ததி ரெட்டிக்கு முதலுதவி அளித்தனர். இதனையடுத்து அவர் வீல் சேரின் உதவியுடன், களத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

இதனையடுத்து மேல் சிகிச்சைக்காக அவர், பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு அங்கு முழுமையாக மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட பிறகே அவரது காயம் குறித்து முழுமையான தகவல்கள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கு இன்னும் சில தினங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், அணியின் முக்கிய வீராங்கனை காயத்தை சந்தித்துள்ளது பெரும் பின்னடையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒருவேளை அருந்ததி ரெட்டி, உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் அது இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு துறையை பலவீனப்படுத்தும். மேலும் டெய்ல்என்டர் பேட்டிங்கிலும் அது அணிக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய அணிக்காக இதுவரை 11 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அருந்ததி ரெட்டி 15 விக்கெட்டுகளையும், 38 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 34 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

