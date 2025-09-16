புரோ கபடி லீக் 2025: பரபரப்பான ஆட்டங்களில் பெங்களூரு புல்ஸ், ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் வெற்றி!
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 33ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 40-37 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Published : September 16, 2025 at 11:54 AM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 34-வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 34-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 33-வது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் முதல் பாதியிலேயே இரு அணி வீரர்களும் அபாரமாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை வென்றனர்.
ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் வெற்றி
இதில் கூடுதல் முயற்சியை வெளிப்படுத்திய ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 15 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 25 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் டிஃபென்சில் கோட்டைவிட்ட குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 20 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் ஹரியானா அணி 5 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றது.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி டிஃபென்ஸை வலிமை படுத்தியதுடன், ரைடிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலையைத் தக்கவைக்க, இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.
இரண்டாம் பாதி முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 06 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 15 புள்ளிகளை வென்றது. குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 17 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 40-37 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
வெற்றியைத் தொடரும் பெங்களூரு
நேற்று நடைபெற்ற 34ஆவது லீக் போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் மற்றும் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 14 புள்ளிகளை வென்றது. அதேசமயம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 11 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்று, 4 புள்ளிகள் பின் தங்கி இருந்தது.
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த பெங்களூரு புல்ஸ் அணி, ரைடில் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளையும் வென்று அசத்தியது. மறுபக்கம் முன்னிலையை தக்கவைக்க முயற்சித்த தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியும் விடாமல் போராடியது. இதனால் இரண்டாம் பாதி முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என 18 புள்ளிகளை வென்றது.
அதேசமயம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 16 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 3 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 23 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 34-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் தொடர்ச்சியாக நான்காவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளது.