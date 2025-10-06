ETV Bharat / sports

ப்ரோ கபடி லீக் 2025: தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அபார வெற்றி!

12வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ், பெங்களூரு புல்ஸ் ஆகிய அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அபார வெற்றி
தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அபார வெற்றி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 10:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ப்ரோ கபடி லீக் தொடரின் நேற்றைய ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூர் புல்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

12வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் இந்த ஆண்டு விசாகப்பட்டினம், சென்னை, டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் இப்போட்டிகள் சென்னையில் செப்டம்பர் 29 முதல் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி வரை பெரியமேடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் பல்நோக்கு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது.

UP யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் வெற்றி
UP யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் வெற்றி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் UP யோதாஸ் அணி தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி UP யோதாஸ் அணியை 40-35 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியின் வீரர்கள்
பரத் ஹூடா, விஜய் மாலிக், பிரஃபுல் ஜவாரே ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டம் மூலம் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக நான்காவது வெற்றியை பெற்றது.

இதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி, பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் மோதின. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் 33-29 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது. போட்டியின் இறுதி 10 நிமிடங்களில் இரு அணிகளும் புள்ளிக்கணக்கில் கிட்டத்தட்ட சமநிலையில் இருந்தன.

தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அபார வெற்றி
தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அபார வெற்றி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையும் படிங்க: பாகிஸ்தான் பேட்டர்கள் சொதப்பல் - இந்தியா அபார வெற்றி!

இருப்பினும் இறுதி நிமிடங்களில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி வீரர் சஞ்சய், சிறப்பாக ஆடி தனது அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார். இப்போட்டியில் முதல் பாதியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 17 புள்ளிகளும், தமிழ் தலைவாஸ் 18 புள்ளிகளும் எடுத்தது. இரண்டாம் பாதியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 16 புள்ளிகளும், 11 புள்ளிகளும் எடுத்தது. பெங்களூரு புல்ஸ் அணியின் வீரர்களான அலிரேசா மிர்சாயன் மற்றும் சஞ்சய் துல்லு ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இந்த போட்டியை தொடர்ந்து புள்ளிப்பட்டியலில் பெங்களூரு அணி 6 வெற்றிகளுடன் 5வது இடத்திலும், தமிழ் தலைவாஸ் 5 வெற்றிகளுடன் 8வது இடத்திலும் உள்ளது.

இன்று (அக்.06) நடைபெறக்கூடிய முதல் போட்டியில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி தபாங் டெல்லி அணியையும், 2வது போட்டியில் UP யோதாஸ் அணி பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியையும் எதிர்கொள்கின்றன.

For All Latest Updates

TAGGED:

தமிழ் தலைவாஸ்ப்ரோ கபடி லீக்BENGALURU BULLS WONTAMIL THALAIVASPRO KABADDI LEAGUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.