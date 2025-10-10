ETV Bharat / sports

புரோ கபடி லீக் 2025: விறுவிறுப்பான போட்டிகளில் பெங்கால் வாரியர்ஸ், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் த்ரில் வெற்றி!

புரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 41-39 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யுபி யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
சென்னை: தபாங் டெல்லிக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 37-36 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று சென்னை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற 73ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் மற்றும் தபாங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்த இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட, போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.

வாரியர்ஸ் த்ரில் வெற்றி

இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளி என 19 புள்ளிகளை வென்று அசத்தியது. மறுபக்கம் தபாங் டெல்லி அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட, எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது. இதில் இரு அணிகளும் தலா 18 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்தனர். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 37 புள்ளிகளையும், தபாங் டெல்லி அணி 36 புள்ளிகளையும் எடுத்திருந்தார். இதன் காரணமாக பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

ஜெயண்ட்ஸ் அசத்தல்

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் குஜராஜ் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 22 புள்ளிகளையும், யுபி யோதாஸ் அணி 19 புள்ளிகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 3 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையைத் தக்கவைத்திருந்தது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த யுபி யோதாஸ் அணி அபாரமாக செயல்பட்டு, எதிரணி மீது அழுத்தத்தை கொடுத்தது. அதேசமயம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்தது. இறுதியில் யுபி யோதாஸ் அணி 20 புள்ளிகளையும், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 19 புள்ளிகளையும் வென்றிருந்தது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 41-39 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யுபி யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களின் 4ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து 8 புள்ளிகளுடன், பட்டியலில் 9ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. யுபி யோதாஸ் அணி 9ஆவது தோல்வியைத் தழுவி, 8 புள்ளிகளுடன் 11ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

