டொரன்டோ: கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளனர்.
டொரன்டோவில் நடைபெற்று வந்த கனடா ஓபன் டென்னில் தொடரானது சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சமின்றி நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் 7 ஆம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் மற்றும் உலகின் 16 ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் கரன் கச்சனோவ் ஆகியோர் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.
சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் பென் ஷெல்டன்
இதில் யார் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கரன் கச்சனோவ் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன் பின் தனது அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பென் ஷெல்டன் இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 7-6 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றியதுடன், நடப்பு கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனைப் படைத்தார்.
மேலும் இது பென் ஷெல்டனின் டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் கைப்பற்றிய மிகப்பெரும் சாம்பியன் பட்டமாகவும் அமைந்தது. இந்த போட்டி முடிந்து பேசிய ஷெல்டன், "இது ஒரு கனவு போல் உள்ளது. இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவதற்கான பாதை எளிதானதாக இல்லை. எனது சிறந்த ஆட்டம் மிகவும் முக்கியமான நேரத்தில் வெளிவந்ததில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மேலும் நான் பிடிமானத்துடனும், விடாமுயற்சியுடனும் இருந்தேன். இது நான் என்னுள் காண விரும்பும் குணாதிசயமாகும்” என்று கூறியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க:அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடுவீர்களா? தோனியின் சூசக பதில்! - MS DHONI IPL 2026
ஒசாகாவி வீழ்த்தி எம்போகோ சாம்பியன்
The winning moment ✨— wta (@WTA) August 8, 2025
Victoria Mboko captures her first WTA title in Montreal, defeating Osaka 2-6, 6-4, 6-1.#OBN25 pic.twitter.com/OveLB47YMZ
இன்று நடைபெற்ற கனடா ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா மற்றும் கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோ (Victoria Mboko) மோதினார். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஒசாகா 6-2 என்ற கணக்கில் வென்ற நிலையில், அடுத்தடுத்த செட்களில் சோபிக்கத் தவறினார்.
அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்ட விக்டோரியா எம்போகோ இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன்மூலம் எம்போகோ 2-6, 6-2 மற்றும் 6-1 என்ற செட் கணக்கில் நவோமி ஒசாகாவை வீழ்த்தி மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் விக்டோரியா எம்போகோ தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.