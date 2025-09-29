சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு பரிசுத்தொகையை அறிவித்த பிசிசிஐ; எவ்வளவு தெரியுமா?
ஆசிய கோப்பை தொடரில் 9ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணி, இத்தொடர் வரலாற்றில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி என்ற சாதனையை தக்கவைத்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு ரூ.21 கோடி ரூபாய் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி 9ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தது. இதனையடுத்து பல்வேறு தரப்பினரும் இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடரின் பரிசளிப்பு விழாவை இந்திய வீரர்கள் புறக்கணித்தனர். மேற்கொண்டு அவர்கள் கோப்பையையும் வாங்க முன்வரவில்லை. இதையடுத்து இந்திய வீரர்கள் கோப்பையின்றி தங்களின் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். அதேசமயம் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் பரிசளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்டு, ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடமிருந்து விருவதுகளை பெற்றுச்சென்றனர். மேலும் இரண்டாம் இடத்திற்கான பரிசுத்தொகைக்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் பரிசுத்தொகை விவரங்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக)
- சாம்பியன் - ரூ.2.6 கோடி
- இரண்டாம் இடம் - ரூ.1.3 கோடி
- ஆட்டநாயகன்(இறுதிப் போட்டி) - ரூ.4.43 லட்சம்
- தொடர் நாயகன் - ரூ.13.30 லட்சம்
- மதிப்புமிக்க வீரர் - ரூ.13.30 லட்சம
பிசிசிஐ பரிசுத்தொகை
அதேசமயம், ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற இந்திய அணிக்கு, பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்தும் பரிசுத்தொகை அறிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு ரூ.21 கோடி ரூபாய் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. மேலும் இதனை தங்களின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்திலும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி
துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 19.1 ஓவர்களில் 146 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர்கள் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 57 ரன்களையும், மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபகர் ஸமான் 46 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். பின்னர் களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சனும் 24 ரன்களிலும், ஷிவம் தூபே 33 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 69 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 19.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.