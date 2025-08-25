ஹைதராபாத்: ட்ரீம்11 நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதாகவும், இனி இதுபோன்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படாது என்றும் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கூறிவுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்ஸி ஸ்பான்சராக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ட்ரீம்11 நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. முன்னதாக பைஜூஸ் நிறுவனம் இந்திய அணியின் ஜெர்ஸி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ட்ரீம்11 நிறுவனம் புதிய ஸ்பான்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டது. மேலும் மூன்று ஆண்டுகால ஒப்பந்த தொகையாக அந்நிறுவனம் ரூ.358 கோடியை பிசிசிஐக்கு வழங்கி இருந்தது.
இந்த நிலையில், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மூலம் ஏற்படும் நிதி மோசடி காரணமாக, கடந்த வாரம் நாடாளுமன்றத்தில் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கான ஒழுங்குமுறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்ஸி ஸ்பான்சராக இருக்கும் ட்ரீம்11 நிறுவனம் அணியின் ஸ்பான்சன்ஷிப்பில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், ட்ரீம்11 நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துள்ளதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய அவர், “ட்ரீம்11 நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதாகவும், பிற்காலங்களில் இது போன்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படாது என்றும்” கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி ஜெர்சியில் ட்ரீம்11 லெவன் நிறுவனத்தின் பெயரோ, இலச்சினையோ இடம்பெறாது.
BCCI and Dream 11 are discontinuing their relationship after the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, was passed. BCCI will ensure not to indulge with any such organisations ahead in future: BCCI Secretary Devajit Saikia to ANI pic.twitter.com/RCJ5lTHvB3— ANI (@ANI) August 25, 2025
மேலும், எதிர் வரும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்குள் இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்ஸி ஸ்பான்சருக்கான ஏலத்தை நடத்த பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. புதிய ஸ்பான்சருக்கான போட்டியில் டாடா குழுமம், ரிலையன்ஸ் குழுமம், அதானி குழுமம், கத்தார் ஏர்வேஸ், ஃபிளை எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு இன்னும் சில நாள்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் அதற்குள் பிசிசிஐ புதிய ஸ்பான்சரை தேர்வு செய்யுமா? என்ற சந்தேகங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் இந்திய அணியின் அடுத்த ஜெர்ஸி ஸ்பான்சராக எந்த நிறுவனம் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிரித்துள்ளதுடன், இந்த முறை ஏலத்தின் ஒப்பந்த தொகை எவ்வளவாக இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன.