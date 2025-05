ETV Bharat / sports

ஆசியக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலிருந்து இந்தியா விலகல்? - பிசிசிஐ கூறுவது என்ன? - ASIA CUP 2025

கடந்த ஆசிய கோப்பை 2023 கைப்பற்றிய இந்தியா ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 19, 2025 at 6:37 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:09 PM IST 1 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை தொடரிலிருந்து இந்தியா விலகியுள்ளதாக வெளியான தகவல் தொடர்பாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் எல்லை பதற்றம் காரணமாக அனைத்து ஆசியக் கோப்பை தொடர்களிலிருந்து நிரந்தரமாக இந்தியா விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இத்தகவலை பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சய்கியா மறுத்துள்ளார். இதுகுறித்து இன்று அவர் பேசுகையில், "இன்று காலை முதல் ஊடகங்களில் இந்தியா ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர்களிலிருந்து விலகுவதாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை ACC (asian cricket council) நடத்தி வருகிறது. பிசிசிஐ ஆசியக் கோப்பை குறித்து எந்தவித ஆலோசனைகளிலும் ஈடுபடவில்லை. தற்போது எங்களது முழு கவனம் ஐபிஎல் மற்றும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் தொடரில் தான் உள்ளது” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் அடுத்த மாதம் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள பெண்களுக்கான ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலிருந்து இந்தியா அணி விலகுவதாக ஏற்கெனவே அறிவித்துள்ளது. பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சராக உள்ள மொசின் நாக்வி, ஆசியக் கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவராக உள்ளார். இதன் காரணமாக இந்தியா விலகியுள்ளதாக தெரிகிறது.

