ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! ஷுப்மன் கில் துணை கேப்டன்! - ASIA CUP 2025

ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சூர்யகுமார் யாதவ் அணியின் கேப்டனாகவும், ஷுப்மன் கில் துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சூர்யகுமார் யாதவ்-சஞ்சு சாம்சன்
சூர்யகுமார் யாதவ்-சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 3:15 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடரும் நிலையில், அணியின் துணை கேப்டன் பொறுப்பு ஷுப்மன் கில்லிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன.

இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10-ம் தேதி முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.

அந்த வகையில், ஆசிய கோப்பை டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடரும் நிலையில், அணியின் துணை கேப்டன் பொறுப்பு ஷுப்மன் கில்லிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்திக் பாண்டியா, அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இந்த அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. மேலும், முகமது சிராஜ், வாஷிங்டன் சுந்தர், துருவ் ஜூரெல், ரமந்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025: முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்ற அல்காரஸ், ஸ்வியாடெக்! - CINCINNATI OPEN 2025

INDIA SQUAD FOR ASIA CUP 2025INDIAN CRICKET TEAMSHUBMAN GILL VICE CAPTAINஇந்திய டி20 அணிASIA CUP 2025

