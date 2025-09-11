'அபுதாபி மண்ணில்' முதல் டி20 வெற்றியை பதிவு செய்த வங்கதேசம்! ஹாங்காங்கிற்கு நீடிக்கும் சோகம்!
ஹாங்காங் இதுவரை ஒரு ஆசிய கோப்பை போட்டியை கூட வென்றதில்லை. அதே சமயம், அபுதாபி மண்ணில் வங்கதேசம் இதுவரை ஒரு டி20 போட்டியை கூட வென்றதில்லை என்ற சோக வரலாறுக்கு முடிவு கட்டியுள்ளது.
Published : September 11, 2025 at 9:59 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 12:16 AM IST
அபுதாபி: ஆசிய கோப்பையின் இன்றைய போட்டியில் ஹாங்காங் அணியை வங்கதேச அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
அபுதாபியில் இன்று நடந்த ஆசிய கோப்பை சீஸனின் மூன்றாவது போட்டியில் ஹாங்காங் - வங்கதேச அணிகள் மோதின. முன்னதாக சீஸனின் தொடக்க போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தானுடன் மோதிய ஹாங்காங் 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படு தோல்வி அடைந்தது. குறிப்பாக, ஹாங்காங் இதுவரை ஒரு ஆசிய கோப்பை போட்டியை கூட வென்றதில்லை. அதே போல, அபுதாபியில் வங்கதேசம் இதுவரை ஒரு டி20 போட்டியை கூட வென்றதில்லை என்ற நிலை இருந்தது. இதனால் இரண்டு அணிகளுக்குமே இந்த போட்டி மிக முக்கியம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்றைய போட்டியில் வங்கதேச அணி டாஸ் வென்று பந்து வீச முடிவு செய்தது.
ஹாங்காங் பேட்டிங்:
ஜீஷன் அலி, அன்ஷுமன் ரத் இருவரும் ஓப்பனிங் இறங்கினர். முதல் போட்டியை போலவே இந்த முறையும் அன்ஷுமன் ரத் வந்த வேகத்தில் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த பாபர் ஹயாத் நல்ல தொடக்கத்தை வெளிப்படுத்தி ஒரு சிக்ஸரையும் பறக்கவிட்டார். பின்னர் 12 பந்துகளுக்கு 14 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், 5 ஆவது ஓவரில் ஆட்டமிழந்தார். ஹாங்காங் அணி 7 ஓவர் முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 37 ரன்களை சேர்த்தது. ஜீஷன் அலியுடன் இணைந்த நிசாகத் கான் நிதானமாக ஆடினார். மறுபுறம் ஜீஷன் அலி கிடைக்கும் பந்துகளை பவுண்டரிக்கு விளாசி ரன்களை உயர்த்தினார். இதனால், 10 ஓவர் முடிவில் ஹாங்காங் அணி 64/2 ரன்களை சேர்த்தது. அணிக்கு இந்த கூட்டணி நம்பிக்கை கொடுத்த நிலையில், 12 ஆவது ஓவரில் உடைந்தது. 34 பந்துகளில் 1 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரிகளை விளாசி இருந்த ஜீஷன் அலி 30 ரன்களுக்கு கேட்ச் தந்து வெளியேறினார்.
இந்த கூட்டணியை உடைத்த வங்கதேசத்தின் தன்சிம் ஹசன், அபாரமாக பந்து வீசி 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து இருந்தார். 13 ஓவருக்கு ஹாங்காங் அணி 78/3 ரன்களை சேர்த்தது. அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் யாசிம் முர்தாசா 2 சிக்ஸர்கள், 1 பவுண்டரி அடித்து ஆடி அணியின் ரன்ரேட்டை தக்க வைத்தார். 16 ஓவருக்கு 107/3 ரன்கள் வந்தது. பின்னர் 18 ஆவது ஓவரில் அவர் (28/19) ரன் அவுட்டாகி வெளியேறினார். 18 ஓவர் முடிவில் ஹாங்காங் அணி 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 125 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. நிதானமாக ஆடி 40 ரன்களை சேர்த்த நிசாகத் கான் ஆட்டமிழக்க, அதே ஓவரில் (19) அடுத்து களமிறங்கிய கிஞ்சித் ஷா டக் அவுட்டானார். 20 ஓவர் முடிவில் ஹாங்காங் அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 143 ரன்களை எடுத்தது.
சிறப்பாக பந்து வீசிய வங்கதேச அணியின் தஸ்கின் அகமது, தன்சிம் ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
வங்கதேச அணி பேட்டிங்:
20 ஓவருக்கு 144 ரன்களை எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வங்கதேச அணி களம் கண்டது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக தன்சித் ஹசன், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன் ஆகியோர் இறங்கினர். பர்வேஸ் ஹொசைனின் பேட்டில் இருந்து பவுண்டரிகள் பறந்தன. இதனால் முதல் 3 ஓவர் வரை 24 ரன்கள் கிடைத்தது. 5 ஓவருக்கு 46/1 சேர்ந்தது.
அதே வேகத்தில் 19 ரன்களுக்கு கேட்ச் கொடுத்து பர்வேஸ் ஹொசைன் ஆட்டமிக்க, அடுத்து தன்சித் ஹசனும் 14 ரன்களில் நடையை கட்டினார். அடுத்து கேப்டன் லிட்டன் தாஸ், தவ்ஹித் ஹிரிடோய் வந்தனர். இந்த கூட்டணி ஸ்ட்ரைக்கை மாற்றி நிதானமாக ஆடியது. 13 ஓவர் முடிவில் 100/2 ரன்கள் சேர்ந்தன. ஹாங்காங் பந்து வீச்சு இந்த கூட்டணியை உடைக்க திணறியது.
Classy and composed – a treat to watch at the crease. 👏 pic.twitter.com/HzLMouD0hH— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 11, 2025
'வெற்றியின் நாயகன்' கேப்டன் லிட்டன் தாஸ்
தொடர்ந்து நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் 33 பந்துகளில் தனது அரை சதத்தை எட்டினார். பின்னர் வெற்றி பெற 2 ரன்கள் மீதமிருந்த போது 59 (39) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவருடன் பலமான கூட்டணியாக நிலைத்து வந்த தவ்ஹித் ஹிரிடோய் மீதமிருந்த இரண்டு ரன்களையும் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். வங்கதேச அணி 17.4 ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 144 என்ற இலக்கை அடைந்து ஹாங்காங்கை தோற்கடித்தது. நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் தவ்ஹித் ஹிரிடோய் 36 பந்துகளுக்கு 35 ரன்களை எடுத்து இருந்தார்.
ஹாங்காங்கிற்கு தொடரும் சோக வரலாறு
இந்த தோல்வியின் மூலம் ஹாங்காங் அணி இதுவரை ஒரு ஆசிய கோப்பை போட்டியை கூட வெல்லவில்லை என்ற நிலையில் நீடிக்கிறது. அதே சமயம், அபுதாபி மண்ணில் வங்கதேசம் இதுவரை ஒரு டி20 போட்டியை கூட வென்றதில்லை என்ற சோக வரலாறுக்கு முடிவு கட்டியுள்ளது. வெற்றி பெற்ற வங்கதேச அணி செப்.13 அன்று இலங்கையுடன் அபுதாபியில் மோதுகின்றது.