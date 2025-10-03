தன்ஸித் ஹசன், பர்வேஸ் ஹொசைன் அதிரடியில் ஆஃப்கானை வீழ்த்தியது வங்கதேசம்!
ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் வங்கதேச அணியின் தொடக்க வீரர்கள் தன்ஸித் ஹசன் தமிம், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான் ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர்.
Published : October 3, 2025 at 9:57 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் வங்கதேச அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டி நேற்று ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டாஸை வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய அஃப்கானிஸ்தான் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர்.
அந்த அணியில் தொடக்க வீரர்கள் செதிகுல்லா அடல் 10 ரன்னிலும், இப்ராஹிம் ஸத்ரான் 15 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் ஒருபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுமுனையில் களமிறங்கிய தார்விஷ் ரசூலி, முகமது இஷாக், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேலும் அரைசதத்தை நெருங்கிய ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸும் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 40 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.
Bangladesh Need 152 Runs to Win | Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫| 1st T20I | White-ball Series 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 2, 2025
02 October 2025 | 8:30 PM | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG pic.twitter.com/mkj5Cq6ZpO
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் முகமது நபி அதிரடியாக விளையாடி, ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 151 ரன்களைச் சேர்த்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் ரிஷாத் ஹொசைன் மற்றும் தன்ஸிம் ஹசன் ஷாகிப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில் தொடக்க வீரர்கள் தன்ஸித் ஹசன் தமிம் - பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்கயும் பதிவு செய்தனர். இருவரது பார்ட்னர்ஷிப்பும் 109 ரன்களை எட்டிய நிலையில், பர்வேஸ் ஹொசைன் 54 ரன்னிலும், தன்ஸித் ஹசன் 51 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தர். மேலும் சைஃப் ஹசன், ஜக்கர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன், தன்ஸிம் ஹசன் உள்ளிட்டோரு சோபிக்க தவறினர்.
Emon & Tamim’s 107-run masterclass powers Bangladesh to a 4-wicket win over Afghanistan! 🇧🇩— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 2, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫| 1st T20I | White-ball Series 2025
02 October 2025 | 9:00 PM | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket… pic.twitter.com/q6O6vsMGcU
இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நுருல் ஹசன் 23 ரன்களையும், ரிஷாத் ஹொசைன் 14 ரன்களையும் சேர்க்க, வங்கதேச அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியது. இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.