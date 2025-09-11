ஆசிய கோப்பை தொடரில் வங்கதேசம் - ஹாங்காங் அணிகள் இன்று மோதல்!
வங்கதேசம் - ஹாங்காங் அணிகள் இதுவரை ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் ஹாங்காங் அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
Published : September 11, 2025 at 3:31 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
வங்கதேச அணி
சமீபத்தில் நெதர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை வென்ற கையோடு வங்கதேச அணி, ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதுவரை மூன்று முறை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள வங்கதேச அணியானது, மூன்று முறையும் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது. இதனால் இந்த முறை அந்த அணி ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திள்ளன.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் லிட்டன் தாஸ், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான், ஜாக்கர் அலி, தோவ்ஹித் ஹிரிடோய், மெஹிதி ஹசன் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மன், தஸ்கின் அஹ்மத், தன்ஸிம் ஹசன் சாகிப், ஷொரிஃபுல் இஸ்லாம் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் வங்கதேச அணி சாதிக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
ஹாங்காங் அணி
மறுபக்கம் ஹாங்காங் அணியும் சமீப காலங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. அதனால் அந்த அணியும் இந்த தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரிதளவில் அனுபவமில்லாத ஹாங்காங் அணி வலிமை வாய்ந்த வங்கதேசத்தை எதிர்கொள்வதால் இந்த போட்டியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் ஒரு முறை டி20 கிரிக்கெட்டில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஹாங்காங் அணி வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளது. இதனால் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் வங்கதேச அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளும்.
ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம்
அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 91 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 42 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 49 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
வங்கதேசம் - ஹாங்காங் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்
வங்கதேச அணி: பர்வேஸ் ஹொசைன் எனான், தன்சித் ஹசன் தமீம், லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன்), தௌஹித் ஹிரிடோய், சைஃப் ஹாசன், ஜாக்கர் அலி, மஹேதி ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன், தஸ்கின் அகமது, நசும் அகமது, முஸ்தஃபிசுர் ரஹ்மான், முகமது சைபுதீன், நூருல் ஹசன், ஷோரிபுல் இஸ்லாம், ஷமிம் ஹொசைன், தன்சிம் ஹசன் சாகிப்
ஹாங்காங் அணி: யாசிம் முர்தாசா (கேப்டன்), பாபர் ஹயாத், ஜீஷன் அலி, நியாசகத் கான் முகமது, நஸ்ருல்லா ராணா, மார்ட்டின் கோட்ஸி, அன்ஷுமன் ராத், கல்ஹான் மார்க் சாலு, ஆயுஷ் சுக்லா, முகமது அய்சாஸ் கான், அதீக் உல் ரஹ்மான் இக்பால், கிஞ்சித் ஷா, அலி ஹாசன், ஷாஹித் வாசிஃப், கசன்ஃபர் முகமது, முகமது வஹீத், ஈசான் கான்