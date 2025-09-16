ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தான் vs வங்கதேசம் அணிகள் இன்று மோதல்..!
ஆஃப்கானிஸ்தான் - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி சூப்பர் 4 சுற்றை உறுதி செய்யும் என்பதால் ரசிகளின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 11:40 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் 9ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 9ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் உறுதி செய்யும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
Preps in full force! 👊#AfghanAtalan continue to put in hard yards as they gear up for their second match at the ACC Men's T20 Asia Cup 2025 against Bangladesh. 👏#AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/6LwJ69YiFI— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 14, 2025
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், செதிகுல்லா அடல், கரீம் ஜானத், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ரஷித் கான், நூர் அஹ்மத், முஜீப் உர் ரஹ்மான், அல்லா கசான்ஃபரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் நவீன் உல் ஹக் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளதால், அது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
வங்கதேசம் அணி
மறுபக்கம் ஹாங்காங் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆசிய கோப்பை தொடரை தொடங்கிய வங்கதேச அணி, இரண்டாவது போட்டியில் இலங்கையிடம் படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று தங்கள் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் விளையாடும் வங்கதேச அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
The Bangladesh team complete their final preparations at Zayed Cricket Academy ahead of the crucial match against Afghanistan. #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/T1rllriiGc— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 15, 2025
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் லிட்டன் தாஸ், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான், ஜாக்கர் அலி, தோவ்ஹித் ஹிரிடோய், மெஹிதி ஹசன் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மன், தஸ்கின் அஹ்மத், தன்ஸிம் ஹசன் சாகிப், ஷொரிஃபுல் இஸ்லாம் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி வங்கதேச அணி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
பிட்ச் ரிப்போர்ட்
அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 94 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 43 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 51 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
Tigers clash with the mighty Afghans 🔥— Sony LIV (@SonyLIV) September 16, 2025
Asia's newest rivalry writes its next chapter 🤜🤛
Watch #BANvAFG in #DPWORLDASIACUP2025 LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺 pic.twitter.com/N09CWN3Lxz
நேரலை தகவல்கள்
ஆசிய கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
வங்கதேசம்: பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், தன்சித் ஹசன் தமீம், லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன் ), சைஃப் ஹசன்/நூருல் ஹசன், ஜாகர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன், மஹேதி ஹசன், நாசும் அகமது, தன்சிம் ஹசன் சாகிப், தஸ்கின் அகமது, முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான்.
ஆஃப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், இப்ராகிம் ஜத்ரான், குல்பதின் நைப், அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், முகமது நபி, கரீம் ஜனத், ரஷித் கான் (கேப்டன்), நூர் அகமது, அல்லா கசான்ஃபர், ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி.