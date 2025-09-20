ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4: இலங்கைக்கு பதிலடி கொடுக்குமா வங்கதேசம்?

நடப்பு ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதற்கான பதிலடியை வங்கதேச அணி கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

வங்கதேசம் vs இலங்கை
வங்கதேசம் vs இலங்கை (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 11:50 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் இன்று இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17ஆவது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டும் அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு, இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதில் இன்று நடைபெறும் முதல் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இலங்கை அணியை எதிர்த்து வங்கதேச அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. முன்னதாக இரு அணிகளும் லீக் சுற்றில் மோதிய போட்டியில் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதனால் அதே உத்வேகத்துடன் அந்த அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளும். மறுபக்கம் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க வங்கதேச அணி முயற்சிக்கும் என்பதால், யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இலங்கை அணி

சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன், இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கில், பதும் நிஷங்கா, குசால் மெண்டிஸ், குசால் பெரேரா, கமில் மிஷாரா, தசுன் ஷனகா, கமிந்து மெண்டிஸ் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். பவுலிங்கில் மதீஷா பதிரனா, துஷ்மந்தா சமீரா, நுவான் துஷாரா போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன், வநிந்து ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துனித் வெல்லாலகே உள்ளிட்டரும் இருப்பது பெரும் பலமாக உள்ளது.

வங்கதேசம் அணி

லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி லீக் சுற்றில் இலங்கையுடன் தோல்வியைத் தழுவிய நிலையிலும், மற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. இதனால் அந்த அணி சூப்பர் 4 சுற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற கடுமையாக முயற்சித்து வருகிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் லிட்டன் தாஸ், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான், ஜாக்கர் அலி, தோவ்ஹித் ஹிரிடோய், மெஹிதி ஹசன் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மன், தஸ்கின் அஹ்மத், தன்ஸிம் ஹசன் சாகிப், ஷொரிஃபுல் இஸ்லாம் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 21 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இலங்கை அணி 13 முறையும், வங்கதேச அணி 8 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிலும் நடப்பு ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியிலும் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதற்கான பதிலடியை வங்கதேச அணி கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

பிட்ச் ரிப்போர்ட்

துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 115 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 53 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 61 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இலங்கை - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இலங்கை: பதும் நிஷங்க, குசல் மெண்டிஸ், கமில் மிஷார, குசல் பெரேரா, சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனக, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துஷ்மந்த சமீரா, நுவான் துஷார.

வங்கதேசம்: பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், தன்சித் ஹசன் தமீம், லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன் ), சைஃப் ஹசன்/நூருல் ஹசன், ஜாகர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன், மஹேதி ஹசன், நாசும் அகமது, தன்சிம் ஹசன் சாகிப், தஸ்கின் அகமது, முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான்.

