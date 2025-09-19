ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை: வெளியேறியது ஆப்கானிஸ்தான்! சூப்பர் - 4 சுற்றுக்கு சென்ற இலங்கை, வங்கதேசம்!

ஆசிய கோப்பையின் இன்றைய போட்டியில் இலங்கை அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை வெற்றி பெற்றது.

இலங்கை அணி வெற்றி
இலங்கை அணி வெற்றி (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 12:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

அபுதாபி: நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் க்ரூப் பி-யில் இடம்பெற்றுள்ள இலங்கை அணி இதுவரை விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி அடைந்து சூப்பர் - 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. 3 போட்டிகளில் 2 தோல்வி என்ற நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் தொடரை விட்டு வெளியேறியது.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 11 ஆவது லீக் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் அபுதாபியில் இன்று மோதின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டிங்

அணியில் இருந்து தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய செடிகுல்லா அடல், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் கூட்டணி நல்ல துவக்கத்தை கொடுத்த நிலையில், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் 14 (8) ரன்களுக்கு வெளியேறினார். அடுத்து வந்த கரீம் ஜனத் 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். இரு விக்கெட்டுக்களையும் நுவன் துஷாரா எடுத்து அசத்தினார். அதே வேளையில் பந்துகளுக்கு ஏற்ப ரன்கள் சேர்ந்தன. பின்னர் செடிகுல்லா அடல் 18 (14), தர்வீஷ் ரசூலி 9 (16) ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, 10 ஓவருக்கு 60 ரன்கள் வந்தது. ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு விக்கெட்டுகள் சரிவை கொடுத்தாலும், ரன்களில் தொய்வு ஏற்படவில்லை.

ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றிய முகமது நபி

ஆனால், 10 ஓவருக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானின் ஆட்டம் மோசமானது. அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய் 6 (4), இப்ராஹிம் சத்ரான் 24 (27), கேப்டன் ரஷித் கான் 24 (23) ஆகியோர் ஆட்டமிழக்க 17 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 114 ரன்கள் மட்டுமே சேர்ந்தது. அடுத்த மூன்று ஓவரில் முகமது நபியின் தாண்டவம் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றியது. இலங்கை அணியின் பவுலர்களை பதம் பார்த்த அவர் 6 சிக்ஸர்கள், 3 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டார். அரை சதத்தையும் பதிவு செய்து 20 ஓவர் முடிவில் அவர் 22 பந்துகளுக்கு 60 ரன்களை அடித்தார். இதனால், ஆப்கானிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 169 ரன்களை எடுத்தது.

இலங்கை அணியில் சிறப்பாக பந்து வீசிய நுவன் துஷாரா 4 ஓவருக்கு 18 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

குசல் மெண்டிஸ் அபாரம்

20 ஓவருக்கு 170 ரன்கள் என்ற பெரிய இலக்குடன் இலங்கையின் பாதும் நிஸ்ஸங்க, குசல் மெண்டிஸ் களமிறங்கினர். தொடக்கத்திலேயே குசல் மெண்டிஸ் கியரை மாற்றி ஆட, 2 ஓவருக்கு 20 ரன்கள் வந்தது. ஆனால், பாதும் நிஸ்ஸங்க தடுமாற்றத்துடன் ஆடி 6 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். 10 ஓவருக்கு 82 ரன்கள் சேர்ந்தது. அடுத்து வந்த கமில் மிஷாரா 4(10), குசல் பெரேரா 28 (20), சரித் அசலங்கா 17 (12) ரன்களில் நடையை கட்ட 16 ஓவர் முடிவில் 128/4 ரன்கள் வந்தது. அபாரமாக ஆடி வந்த குசல் மெண்டிஸ் 40 பந்துகளுக்கு அரை சதத்தையும் பதிவு செய்தார். மீதமிருந்த 4 ஓவருக்கு 42 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில் ஆட்டம் விறுவிறுப்பை எட்டியது.

குசல் மெண்டிஸ், கமிந்து மெண்டிஸ் கூட்டணி பெரிய ஷாட்டுகளுக்கு முயற்சி செய்து வந்தனர். அதில் ஒரு சில பவுண்டரிகளும் பறந்தன. இதனால் இலங்கைக்கு வெற்றி வாய்ப்பு சற்று அதிகரித்தது. 18 ஓவர் முடிவில் 160 ரன்கள் வந்தது. 12 பந்துகளுக்கு 10 ரன்கள் தேவை. இந்த கூட்டணி 4 பந்துகளில் இலக்கை எட்டி வெற்றியை உறுதி செய்தது. இலங்கை அணி 18.4 ஓவரில் 171/4 ரன்களை அடித்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை தோற்கடித்தது. கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் குசல் மெண்டிஸ் 10 பவுண்டரிகளை விளாசி 74 (52) ரன்களும், கமிந்து மெண்டிஸ் 26 (13) ரன்களும் எடுத்து இருந்தனர்.

க்ரூப் பி-யில் இருந்து சூப்பர் 4 க்கு தகுதி பெற்ற இரு அணிகள்

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் இலங்கை அணி வெற்றி அடைந்து சூப்பர் - 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 3 போட்டிகளில் 2 தோல்வி என்ற நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் தொடரை விட்டு வெளியேறியது. க்ரூப் பி-யில் இலங்கையுடன், வங்கதேச அணியும் சூப்பர் - 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

நடப்பு ஆசிய கோப்பை சீஸனில் இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் போட்டியில் ஓமன் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டி இன்று இரவு 8 மணிக்கு அபுதாபி மைதானத்தில் நடக்கிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGLADESHSRI LANKAAFGHANISTANASIA CUP 2025ASIA CUP SUPER FOUR ENTRY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.