ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்று: இலங்கையை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்கதேச அணி வெற்றி!

Published : September 21, 2025 at 12:08 AM IST
சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் இலங்கை அணியை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்கதேச அணி வெற்றி பெற்றது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் (20 ஓவர்) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் கடந்த செப்டம்பர் 9 அன்று தொடங்கி வருகிற செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்தியாவில் நடைபெறுவதாக இருந்த இந்த போட்டி பாகிஸ்தான் அணி வருவதில் எழுந்த சிக்கல் காரணமாக திடீரென அமீரகத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த கிரிக்கெட் தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்த கிரிக்கெட் தொடர் போட்டி ஏ மற்றும் பி என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் உள்ளன.
இந்த கிரிக்கெட் போட்டி லீக் சுற்று, சூப்பர் ஃபோர் சுற்று மற்றும் இறுதி சுற்று என 3 கட்டங்களாக நடத்தப்பட இருக்கிறது. ஒவ்வொரு அணியும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் 2 பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும். அந்தவகையில் இரண்டு பிரிவுகளிலும் பங்கேற்று இருந்த 8 அணிகள் மோதிய நிலையில் லீக் சுற்று நேற்றுடன் முடிந்தது. முடிவில் ‘ஏ’ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேச அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன.
சூப்பர் 4 சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணியுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். முடிவில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழையும். இந்நிலையில் சூப்பர் 4 சுற்று இன்று (செப்டம்பர் 20) துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது.
முதல் ஆட்டத்தில் இலங்கை - வங்கதேச அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இலங்கை அணி பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக பதுன் நிஷாங்கா (22), குசால் மெண்டிஸ் (34) நல்ல களத்தை அமைத்தனர். அடுத்து வந்த கமில் மிஷாரா 5 ரன், குசால் பெரேரா 16 ரன்களில் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறினர்.
தசுன் ஷனகா சற்று தாக்குப் பிடித்து நன்றாக ஆடினார். அதே சமயம் 19 ஆவது ஓவரில் முஷ்டாபிஷுர் ரஹ்மான் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். தசுன் ஷனகா கடைசி வரை ஆட்டம் இழக்காமல் 37 பந்தில் 3 பவுண்டரி, 6 சிக்சருடன் 64 ரன்கள் எடுக்க இலங்கை 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 168 ரன்கள் சேர்த்தது.
இதையடுத்து வங்கதேச அணி பேட்டிங் செய்தது. இந்த ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை சேர்ந்த சைஃப் ஹசன் மற்றும் தௌஹித் ஹ்ரிதோய் அரை சதம் அடித்து பலம் சேர்த்ததால் இலங்கை அணியை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பங்களாதேஷ் அணி வெற்றிப் பெற்றது.
சூப்பர் 4 சுற்று இந்தியாவுக்கான போட்டி:
21 ஆம் தேதி: இந்தியா - பாகிஸ்தான்
24 ஆம் தேதி: இந்தியா - வங்காளதேசம்
26 ஆம் தேதி: இந்தியா - இலங்கை
இறுதிச் சுற்று போட்டி:
செப்டம்பர் 28:
அணி: தேர்வு செய்யப்படும் அணிகள்
இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்
நேரம்: இரவு 8:00 IST