சைஃப் ஹசன், சைஃபுதீன் அசத்தல்; டி20 தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றிய வங்கதேசம்!
வங்கதேச அணி 2023 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இருதரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தனை ஒயிட்வாஷ் செய்து அசத்தியுள்ளது.
Published : October 6, 2025 at 10:45 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் வங்கதேச அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றியும் அசத்தியுள்ளது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலிரண்டு போட்டியிலும் வங்கதேச அணி வெற்றி பெற்று தொடரை வென்றிருந்தது. இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி நேற்று ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு, இம்முறையும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை.
Bangladesh Need 144 Runs to Win | Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 | 3rd T20I | Sharjah Cricket Stadium, UAE— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 5, 2025
05 October 2025 | 8:30 PM
Photo Credit: @ACBofficials #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG #whiteball… pic.twitter.com/97eJYs9t56
அந்த அணியில் தொடக்க வீரர்கள் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 12 ரன்னிலும், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் 07 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய செடிகுல்லா அடல் 28 ரன்களுக்கும், வஃபியுள்ளா தாரகைல் 11 ரன்னிலும், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 3 ரன்னிலும், முகமது நபி ஒரு ரன்னிலும், ரஷித் கான் 12 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். அதெசமயம் பொறுப்புடன் விளையாடி வந்த தார்விஷ் ரசூலியும் 32 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். இறுதியில் முஜீப் உர் ரஹ்மான் 23 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 143 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தது.
Etisalat Cup champions! 🏆 Bangladesh 🇧🇩sweep the series 3-0 — unstoppable Tigers! 🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 5, 2025
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 | 3rd T20I | Sharjah Cricket Stadium, UAE
05 October 2025 | 8:30 PM
Photo Credit: @ACBofficials #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket… pic.twitter.com/kr9BCUM7c5
வங்கதேச அணி தரப்பில் சைஃபுதீன் 3 விக்கெட்டுகளையும், நசும் அஹ்மத், தன்ஸிம் ஹசன் ஷாகிப் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில் தொடக்க வீரர் பர்வெஸ் ஹொசைன் 14 ரன்ளுடன் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் இணைந்த தன்ஸித் ஹசன் - சைஃப் ஹசன் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சைப் ஹசன் தனது அரைசதத்தையும் பூர்த்தி செய்தார். மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தன்ஸித் ஹசன் 33 ரனக்ளுடன் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதனைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஜக்கர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினர். அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சைஃப் ஹசன் 2 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 64 ரன்களையும், நுருல் ஹசன் 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை வங்கதேச அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது.
Etisalat Cup Champions! 🏆🇧🇩Bangladesh complete a flawless 3-0 series sweep over Afghanistan. Glory to the Tigers!#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG pic.twitter.com/qmc7A7ICVa— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 6, 2025
இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சைஃப் ஹசன் ஆட்டநாயகன் விருதையும், நசும் அஹ்மத் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு வங்கதேச அணி, டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆஃப்கானிஸ்தனை ஒயிட்வாஷ் செய்து அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக 2023 ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்தில் நடைபெற்ற இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.