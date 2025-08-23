ETV Bharat / sports

டி20 ஆசிய கோப்பை 2025: வங்கதேசம், ஹாங்காங் அணிகள் அறிவிப்பு! - ASIA CUP SQUAD

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ, மெஹதி ஹசன் மிராஸ் உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

வங்கதேச அணி
வங்கதேச அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 11:53 AM IST

ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் வங்கதேச அணியின் கேப்டனாக லிட்டன் தாஸும், ஹாங்காங் அணியின் கேப்டனாக யாசிம் முர்தாசாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது சீசன் அடுத்த மாதம் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன. இவற்றில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற ஆவலும் அதிகரித்து வருகிறது.

மேலும், இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக, எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், வங்கதேச அணியின் கேப்டனாக லிட்டன் தாஸ் தொடரும் நிலையில், விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் நூருல் ஹசன் சொஹான் மீண்டும் வங்கதேச டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக இவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் விளையாடி இருந்தார்.

அதன்பின் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நூருல் ஹசன், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வங்கதேச டி20 அணிக்காக கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார். அதேசமயம் நமெஹிதி ஹசன், முகமது நைம் ஆகியோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர, நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ, சௌமீயா சர்க்கார், மெஹிதி ஹசன், தன்விர் இஸ்லாம், ஹசன் மஹ்முத் உள்ளிட்டோர் இருப்பு வீரர்களாக(கூடுதல் வீரர்களாக) தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதேசமயம், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான ஹாங்காங் அணியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 20 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக யாசிம் முர்தாசா நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் துணைக்கேப்டனாக பாபர் ஹயாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், இந்த தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் உள்ளிட்ட அணிகள் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான வங்கதேச அணி: லிட்டன் தாஸ் (கேட்ச்), தன்சித் ஹசன், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், சைஃப் ஹாசன், தவ்ஹித் ஹ்ரிடோய், ஜேக்கர் அலி அனிக், ஷமிம் ஹொசைன், குவாஸி நூருல் ஹசன் சோஹன், ஷக் மஹேதி ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன், நசும் அகமது, முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான், தன்சிம் ஹசன் சாகிப், தஸ்கின் அகமது, ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம், ஷைஃப் உதீன்

இருப்பு வீரர்கள்: சௌமியா சர்க்கார், மெஹிதி ஹசன் மிராஸ், தன்வீர் இஸ்லாம், ஹசன் மஹ்மூத்

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான ஹாங்காங் அணி: யாசிம் முர்தாசா (கேப்டன்), பாபர் ஹயாத், ஜீஷன் அலி, நியாசகத் கான் முகமது, நஸ்ருல்லா ராணா, மார்ட்டின் கோட்ஸி, அன்ஷுமன் ராத், கல்ஹான் மார்க் சாலு, ஆயுஷ் ஆஷிஷ் சுக்லா, முகமது அய்சாஸ் கான், அதீக் உல் ரஹ்மான் இக்பால், கிஞ்சித் ஷா, அதில் முகமது, ஹாரூன் முகமது அர்ஷாத், அலி ஹாசன், ஷாஹித் வாசிப், கசன்ஃபர் முகமது, முகமது வஹீத், அனஸ் கான், ஈசான் கான்

