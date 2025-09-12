ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பையில் ரிஸ்வான் சாதனையை முறியடித்த பாபர் ஹயாத்! விராட் கோலியை முந்துவாரா?

வங்கதேச அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை போட்டியிலும் ஹாங்காங் அணி தோல்வியடைந்ததை அடுத்து, சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது.

ஹாங்காங் கிரிக்கெட் வீரர் பாபர் ஹயாத்
ஹாங்காங் கிரிக்கெட் வீரர் பாபர் ஹயாத் (AP)
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்களைக் குவித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் சாதனையை, ஹாங்காங் வீரர் பாபர் ஹயாத் முறியடித்துள்ளார்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரின் மூன்றாவது போட்டியில், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் மோதன. அபுதாபியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஹாங்காங் அணியில் நிஜகத் கான் 42 ரன்களையும், ஜீஷன் அலி 30 ரன்களையும், அதிரடியாக விளையாடிய கேப்டன் யசிம் முர்தசா 28 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

வங்கதேசம் வெற்றி

இதன் மூலம் அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 143 ரன்களைச் சேர்த்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் தஸ்கின் அஹ்மத், தன்ஸிம் ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில் தொடக்க வீரர்கள் பர்வேஸ் ஹொசைன் 19 ரன்களையும், தன்ஸித் ஹசன் 14 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

பாபர் ஹயாத்
பாபர் ஹயாத் (AP)

பின்னர் இணைந்த கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் - தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதில் லிட்டன் தாஸ் அரைசதம் கடந்ததுடன், 59 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 35 ரன்களையும் எடுத்தனர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 17.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய லிட்டன் தாஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

ரிஸ்வான் சாதனை முறியடிப்பு

இந்த போட்டியில் ஹாங்காங் அணி தோல்வியைத் தழுவினாலும், அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஹயாத் சிறப்பு சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். இந்த ஆட்டத்தில் பாபர் ஹயாத் 12 பந்துகளில் 1 சிக்ஸருடன் 14 ரன்கள் எடுத்தார். இந்த இன்னிங்ஸின் மூலம், ஆசிய கோப்பை டி20 போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இரண்டாவது வீரர் எனும், பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.

முன்னதாக இந்த பட்டியலில் முகமது ரிஸ்வான், 6 போட்டிகளில் விளையாடி 3 அரைசதங்களுடன் 281 ரன்களைச் சேர்த்து இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தார். தற்போது பாபர் ஹயாத், 7 போட்டிகளில் ஒரு சதம், ஒரு அரைசதம் என 288 ரன்களைச் சேர்த்து அவரது சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 10 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 3 அரைசதங்களுடன் 429 ரன்களைக் குவித்து முதலிடத்தில் உள்ளார்.

ஹாங்காங் தொடர் தோல்வி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஹாங்காங் அணியின் பயணம் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்டது என்றே கூறலாம். ஏனெனில் அந்த அணி முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியுடன் விளையாடிய நிலையில், 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியைச் சந்தித்து. அதன்பின் இரண்டாவது ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்துடனும் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளது.

இதனையடுத்து இலங்கை அணிக்கு எதிராக கடைசி டி20 போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இலங்கை - ஹாங்காங் அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த போட்டி செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அந்த போட்டியிலும் ஹாங்காங் அணி வெற்றி பெறுவது கடினம் என்பதால், அந்த அணியின் ஆசிய கோப்பை பயணம் முடிவுக்கு வந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

