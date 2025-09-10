சூர்யகுமார் சாதனையை முறியடித்த ஒமர்சாய்; சிறப்பு சாதனை பட்டியலில் ஆஃப்கானிஸ்தான்!
ஹாங்காங் அணிக்கு எதிராக 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், ஆசிய கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற மூன்றாவது அணி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வீரர் எனும் சூர்யகுமார் யாதவ் சாதனையை, ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் முறியடித்துள்ளார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது சீசன் நேற்று ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கியது. தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் தொடக்க வீரர் செதிகுல்லா அடல் மற்றும் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். இதில் ஒமர்சாய் 21 பந்துகளில், 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்சர்கள் என 53 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த செதிகுல்லா அடல் 52 பந்துகளில், 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள் என 73 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 188 ரன்களைச் சேர்த்தது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் வெற்றி
பின்னர் 189 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஹாங்காங் அணியில் பாபர் ஹயாத் (39 ரன்கள்), கேப்டன் யாசிம் முர்தசா(18 ரன்கள்) ஆகியோரைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள், இரட்டை இலக்க ரன்களை கூட எட்டமுடியாமல் பெவிலியன் திரும்பினர். இறுதியில் ஹாங்காங் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 94 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, குல்படின் நைப் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், ஆசிய கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் ஆல் ரவுண்டராக கலக்கிய ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். மேலும், இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற மூன்றாவது அணி என்ற பெருமையை ஆஃப்கானிஸ்தான் பெற்றுள்ளது.
ஆசிய கோப்பை டி20 வடிவத்தில் அதிக வெற்றி வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அணிகள்:
- பாகிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிக்கு எதிராக 155 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி (2022)
- இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி (2022)
- ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிக்கு எதிராக 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி (2025)
- ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - ஓமன் அணிக்கு எதிராக 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி (2016)
- ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிக்கு எதிராக 66 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி (2016)
அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் சாதனைகள்
மேலும் இந்த போட்டியில் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் 20 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்ததன் மூலம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த வீரர் எனும் சாதனையை படைத்தார். முன்னதாக அணியின் அனுபவ வீரர் முகமது நபி கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்துக்கு எதிராக 21 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்சமயம் ஒமர்சாய் முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேக அரைசதம் (ஆஃப்கானிஸ்தான்)
- அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் - 20 பந்துகள்
- முகமது நபி - 21 பந்துகள்
- குல்பதின் நைப் - 21 பந்துகள்
இதுதவிர, ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் அதிகவேக அரைசதம் அடித்த வீரர் எனும் சாதனையையும் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஹாங்காங் அணிக்கு எதிராக இந்திய வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ் 22 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் அதிக வேக அரைசதம் (டி20)
- அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் (ஆஃப்கானிஸ்தான்) - 20 பந்துகள்
- சூர்யகுமார் யாதவ் (இந்தியா) - 22 பந்துகள்
- ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் (ஆஃப்கானிஸ்தான்) - 22 பந்துகள்
இந்தியா-யுஏஇ இன்று மோதல்
ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.