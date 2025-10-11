ரஞ்சி கோப்பை: கேரள அணியில் கம்பேக் கொடுக்கும் சஞ்சு சாம்சன்; மும்பை கேப்டனாக ஷர்தூல் நியமனம்!
கேரளா ரஞ்சி கோப்பை அணியின் கேப்டனாக முகமது அசாருதீனும், துணைக் கேப்டனாக தமிழக வீரர் பாபா அபாரஜித்தும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஹைதராபாத்: ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கான கேரளா அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் எதிர்வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி முதல், இந்தியாவில் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து இத்தொடரில் விளையாடும் அணிகளை அந்ததந்த மாநில கிரிக்கெட் சங்கங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக கேரள கிரிக்கெட் சங்கம், ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கான கேரள அணியை அறிவித்துள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன்
அதில் அணியின் கேப்டனாக முகமது அசாரூதினையும், துணைக் கேப்டனாக பாபா அபாரஜித்தும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் தமிழக வீரரான பாபா அபாரஜித் தற்சமயம் கேரளா அணிக்காக விளையாடுவதுடன், அணியின் துணைக்கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதுதவிர இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சனும் கேரள ரஞ்சி அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
Led by Mohammed Azharuddeen, the Kerala Ranji Trophy squad is ready to rise again — the mission is clear: one step higher!#kca #keralacricket #ranjitrophy #squad pic.twitter.com/GXXFoABRTI— KCA (@KCAcricket) October 10, 2025
சமீபத்தில் ஆசியக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியிலும் முக்கிய பங்கு வகித்த சஞ்சு சாம்சன், ஆஸ்திரேலிய டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் முதன்மை விக்கெட் கீப்பராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் கேரள அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான பசில் தம்பி காயம் காரணமாக அணியில் இடம் பெறாதது பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பை அணி
அதேசமயம், நேற்றைய தினம் மும்பை ரஞ்சி அணியும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் மும்பை ரஞ்சி கோப்பை அணியின் கேப்டனாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷர்தூல் தாக்கூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக அஜிங்கியா ரஹானே மும்பை அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணியின் கேப்டனாக செயல்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகி இருக்க முடிவு செய்ததன் காரணமாக, தற்சமயம் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பானது ஷர்தூல் தாக்கூருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், முன்னாள் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே அணியில் சாதாரண வீரராக இடம் பிடித்துள்ளார். மேலும் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான சூர்யகுமார் யாதவுக்கும் ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கான மும்பை அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை.
Shardul Thakur keeps the runs flowing for Mumbai as he reaches 78* off just 74 deliveries 🔥🔥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 3, 2024
Mumbai move to 248/8 and now lead by 102 👌👌
Join us shortly for the 3rd session.@IDFCFIRSTBank | #RanjiTrophy | #MUMvTN | #SF2
Scorecard ▶️ https://t.co/9tosMLk9TT pic.twitter.com/067540fyRk
அவர் எதிர்வரும் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தவுள்ளதாக அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் இந்த அணியில் ஷிவம் தூபே, சர்ஃப்ராஸ் கான், முஷீர் கான், ஆயுஷ் மாத்ரே, தனுஷ் கோட்டியான், துஷார் தேஷ்பாண்டே உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் தங்கள் இடங்களை உறுதிசெய்துள்ளனர்.
அணி விவரம்
கேரளா ரஞ்சி அணி: முகமது அசாருதீன் (கேப்டன்), பாபா அபராஜித் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், ரோஹன் குன்னும்மாள், வத்சல் கோவிந்த், அக்ஷய் சந்திரன், சச்சின் பேபி, சல்மான் நிசார், அங்கித் சர்மா, எம்.டி.நிதீஷ், என்.பி. பாசில், ஈடன் ஆப்பிள் டாம், அகமது இம்ரான், ஷோன் ரோஜர், அபிஷேக் நாயர்.
மும்பை ரஞ்சி அணி: ஷர்துல் தாக்கூர் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, ஆகாஷ் ஆனந்த், ஹர்திக் தாமோர், சித்தேஷ் லாட், அஜிங்கியா ரஹானே, சர்ஃபராஸ் கான், ஷிவம் துபே, ஷம்ஸ் முலானி, தனுஷ் கோட்டியான், துஷார் தேஷ்பாண்டே, சில்வெஸ்டர் டிசோசா, இர்பான் உமைர், முஷீர் கான், அகில் ஹெர்வாட்கர், ராய்ஸ்டன் டயஸ்.