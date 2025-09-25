ETV Bharat / sports

கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: முதல் சுற்றோடு வெளியேறி இந்திய வீரர்கள் ஏமாற்றம்!

கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து முதல் சுற்றோடு வெளியேறியுள்ளது இந்திய ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

ஹச்.எஸ்.பிரனாய்
ஹச்.எஸ்.பிரனாய் (IANS)
ஹைதராபாத்: கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் ஹச்.எஸ்.பிரனாய், கிரண் ஜார்ஜ் மற்றும் ஆயூஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தோல்வியைச் சந்தித்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரானது தென் கொரியாவில் உள்ள சுவோன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் ஹச்.எஸ்.பிரனாய், இந்தோனேசியாவின் சிகோ ஆராவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட் ஆட்டத்தின் போது காயத்தை சந்தித்த பிரனாய், அதற்காக சிகிச்சை பெற்று போட்டியை தொடர்ந்தார்.

முதல் செட் ஆட்டம் 16-8 என்ற நிலையில் இருந்த சமயத்தில், அதிக வலி காரணமாக பிரனாய் இந்த போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். இதனால் இந்தோநேசிய வீரர் சிகோ ஆரா வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மறுபக்கம் ஹச்.எஸ்.பிரனாய் முதல் சுற்றோடு இந்த தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

மற்றொரு ஒற்றைய பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிரண் ஜார்ஜ், சிக்கப்பூரின் லோ கீன் யூவை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட லோ கீன் முதல் செட்டை 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த ஜார்ஜ் இரண்டாவது செட்டை 22-20 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

பின்னர் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் லோ கீன் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன் 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஜார்ஜுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் லோ கீன் யூ 21-14, 20-22, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் கிரண் ஜார்ஜை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்த தோல்வியின் காரணமாக கிரண் ஜார்ஜ்ஜும், நடப்பு கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் முதல் சுற்றோடு வெளியேறினார்.

மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஆயூஷ் ஷெட்டி, தைவானின் சு லி-யங்கை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே லி யங் அபாரமாக செயல்பட்டு அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றார். மறுபக்கம் கடுமையாக போராடிய நிலையிலும் ஆயூஷ் ஷெட்டியால் முன்னிலை பெற முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் சு லி யங் 21-18, 21-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆயூஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் சு லி யங் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய நிலையில், ஆயூஷ் ஷெட்டியும் முதல் சுற்றோடு தொடரில் இருந்து வெளியேறி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார். நடப்பு கொரியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து முதல் சுற்றோடு வெளியேறியுள்ளது இந்திய ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

