பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆதிக்கத்தை தொடருமா ஆஸ்திரேலியா?

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 16 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 16 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

Published : October 7, 2025 at 5:30 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 9ஆவது லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா-பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகள் கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறும் 9ஆவது லீக் போட்டியில் அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணியை எதிர்த்து, ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி மோத உள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணியை 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணியானது வங்கதேசம், இந்தியா என அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று, தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி

அலிசா ஹீலி தலைமையிலான அஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 8ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் இந்த தொடரை எதிர்கொண்டுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), தஹ்லியா மெக்ராத், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் அலனா கிங், மேகன் ஸ்கட், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், ஆஷ்லே கார்ட்னர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி

ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி, தங்களுடைய முதலிரண்டு லீக் போட்டிகளிலும், வங்கதேசம், இந்தியாவிடன் படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் அந்த அணி கூடுதல் உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளும் என கணிக்கப்படுகிறது. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் முனீபா அலி, ஒமைமா சொஹைல், அலியா ரியாஸ், சித்ரா அமீன் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் டையான பைக், சதியா இக்பால், நஷ்ரா சந்து, ரமீன் ஷமிம் ஆகியோரும் இருப்பது அந்த அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 16 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 16 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு வெற்றியைக் கூட பதிவு செய்ததில்லை. இதனால் இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம்

பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 181 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 99 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 69 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

ஆஸ்திரேலிய அணி: அலிசா ஹீலி (கே), ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, பெத் மூனி, அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஆஷ்லீ கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், சோஃபி மோலினக்ஸ், அலனா கிங், கிம் கார்த், டார்சி பிரவுன்

பாகிஸ்தான் அணி: முனிபா அலி, ஒமைமா சோஹைல், சித்ரா அமீன், அலியா ரியாஸ், சித்ரா நவாஸ், நடாலியா பர்வேஸ், ஃபாத்திமா சனா (கேப்டன்), ரமீன் ஷமிம், நஷ்ரா சந்து, டயானா பெய்க், சதியா இக்பால்.

