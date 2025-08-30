தூத்துக்குடி: அகமதாபாத்தில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த மகாராஜன் 60கி.கி பிரிவில் தங்கப்பதக்கமும், ராஜா 65 கி.கி எடைப்பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளனர்.
காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத்தில் கடந்த 25ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், 30 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த மகாராஜன்(17) 60 கிலோ கிராம் எடை பிரிவில் 254 கிலோ எடையை தூக்கி இளைஞர் மற்றும் ஜூனியர் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு 2 தங்க பதக்கங்களை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
அவரது வெற்றி குறித்து பேசிய அவரின் குடும்பத்தினர்,"ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே பளு தூக்குதலில் ஆர்வத்துடன் இருந்தார். உள்ளூரில் பயிற்சி பெற்ற அவர், இதுவரை 5 இன்டர்நேஷனல் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். தற்போது இந்திய ராணுவ இன்ஸ்டிடியூட் பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார். எதிர்காலத்தில் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் மகாராஜாவின் ஆசையாக உள்ளது. தமிழக அரசு அவரது பயிற்சிக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளனர்.
அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவரும் காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், 65 கிலோ எடை பிரிவில் கலந்து கொண்டார். இதில், மொத்தமாக 296 கிலோ எடையை தூக்கி அவர், இரண்டாம் இடத்தை பிடித்ததுடன் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றுள்ளார். இதன் மூலம் நார்வேவில் நடைபெற உள்ள உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கும் தகுதி பெற்றுள்ளார். இவர் இதுவரை 18 சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வென்றுள்ளது மட்டுமின்றி, தேசிய அளவிலான பல்வேறு போட்டிகளில் சாதனை படைத்துள்ளார்.
அவர் பதக்கம் வென்றது குறித்து பேசியுள்ள அவரது குடும்பத்தினர், ராஜா ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற லட்சியத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த வீரர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கம் வென்று தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்ந்துள்ளது அப்பகுதி மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.