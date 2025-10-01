தொன்னாப்பிரிக்க தொடரில் விளையாடும் பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு; அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் ஆசிஃப் அஃப்ரிடி, ஃபைசல் அக்ரம், ரோஹெல் நசிர் உள்ளிட்ட அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 1, 2025 at 1:18 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணி அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட், டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகள் அடங்கிய தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இதனையடுத்து 2025-27ஆம் ஆண்டிற்கான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடப்பு சாம்பியனான தென்னாப்பிரிக்க அணி, தங்களுடைய முதல் டெஸ்ட் தொடருக்காக பாகிஸ்தான் செல்லவுள்ளது.
அதன்படி, இந்த மாதம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும், தலா மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
மேலும் பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான தொடரின் போட்டி அட்டவணையும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அக்டோபர் 12ஆம் தேதி தொடங்கி 16ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 20 தொடங்கி 24ஆம் தேதி வரை ராவல்பிண்டியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Shaheen Afridi returns to the Test side as Pakistan announce 18-member squad for the South Africa series 🏏— ICC (@ICC) October 1, 2025
More 👉 https://t.co/ofoOG5OtCQ pic.twitter.com/rxrSLehFnf
அதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டி20 தொடரானது அக்டோபர் 31 தொடங்கி நவம்பர் 1ஆம் தேதி வரையிலும், ஒருநாள் தொடரானது நவம்பர் 4 தொடங்கி 8ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அனைத்து ஒருநாள் போட்டிகளும் பைசலாபாத்தில் உள்ள இக்பால் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த மைதானத்தில் முதல் முறையாக சர்வதேச போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில் தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஷான் மசூத் தலைமையிலான இந்த அணியில், ஆசிஃப் அஃப்ரிடி, ஃபைசல் அக்ரம், ரோஹெல் நசிர் உள்ளிட்ட அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர முகமது ரிஸ்வான், பாபர் ஆசாம், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, இமாம் உல் ஹக், சல்மான் அலி ஆகா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்திருந்தது. இதில் வழக்கமான கேப்டன் டெம்பா பவுமாவுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஐடன் மார்க்ரம் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, டெவால்ட் பிரெவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மஹாராஜ், வியான் முல்டர், காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கெல்டன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதையும் படிங்க:
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணி: ஷான் மசூத் (கேப்டன்), அமீர் ஜமால், அப்துல்லா ஷபிக், அப்ரார் அகமது, ஆசிஃப் அஃப்ரிடி, பாபர் ஆசாம், ஃபைசல் அக்ரம், ஹசன் அலி, இமாம் உல் ஹக், கம்ரான் குலாம், குர்ரம் ஷாஜாத், முகமது ரிஸ்வான், நோமன் அலி, ரோஹைல் நசீர், சஜித் கான், சல்மான் அலி ஆகா, சவுத் ஷகீல் மற்றும் ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி.
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: ஐடன் மார்க்ராம் (கேப்டன்), டேவிட் பெடிங்ஹாம், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், டோனி டி ஜோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ் (இரண்டாவது டெஸ்ட் மட்டும்), வியான் முல்டர், செனுரான் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், பிரெனலன் சுப்ரயன், கைல் வெர்ரெய்ன்.