ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்காதது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியை பிசிசிஐ நேற்றைய தினம் அறிவித்தது. இந்த அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவும், அணியின் துணைக்கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது தவிர, இந்திய அணியின் முன்னணி பவுலர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா டி20 அணியில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, வருண் சக்ரவர்த்தி, அபிஷேக் சர்மா, குல்தீப் யாதவ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ் போன்ற வீரர்களுக்கு அணியில் இடமளிக்கப்படவில்லை.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
இது தற்சமயம் இந்திய அணி ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சமீப காலங்களில் அபாரமான ஃபார்மில் இருப்பதுடன், ரன்களையும் குவித்து வருகிறார். குறிப்பாக சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பிடித்து, தனது அசத்தலான பேட்டிங்கின் மூலம் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார். அதன்பின் நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட அவர், தனது அணியை இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றதுடன், தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்தார்.
மேலும் உள்ளூர் போட்டிகளிலும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரின் போதே இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்காதது விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்த நிலையில், தற்போது ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக ஃபார்மில் இல்லாத ரிங்கு சிங், ஷிவம் துபே ஆகியோருக்கு அணியில் இடம் கிடைத்துள்ள நிலையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
யஷஸ்வி ஜெஸ்ய்வால்
இந்த அணியில் இடம்பெறாத மற்றொரு நட்சத்திர வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால். ரோஹித் சர்மாவின் ஓய்வுக்கு பிறகு டி20 கிரிக்கெட்டில் அவரின் இடத்தை நிரப்பும் வீரராக பார்க்கப்பட்ட யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு போதிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படாமல் மறுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுதவிர்த்து தற்போதுள்ள இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதன் காரணமாக, தொடக்க வீரர் இடத்தில் கடும் போட்டி உள்ளது. இருப்பினும் ஜெய்ஸ்வால் மாற்று தொடக்க வீரராக இந்திய அணியில் இடம்பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன.
ஆனால் தற்சமயம் ஷுப்மன் கில் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன், துணைக்கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதால், ஜெய்ஸ்வாலுக்கான வாய்ப்பு முற்றிலுமாக மறுக்கப்பட்டுள்ளது. டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் காரணமாக இந்திய அணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜெய்ஸ்வால், தற்சமயம் இந்திய டி20 அணிக்காக தேர்வு செய்யப்படாதது ரசிகர்களை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது.
வாஷிங்டன், சிராஜ்
அவர்களைத் தவிர்த்து, சமீபத்திய இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்ட வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ் ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்காதது ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய செய்துள்ளது. இதில் வாஷிங்டன் சுந்தர் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடி இருந்தார். மறுபக்கம் முகமது சிராஜ் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கையோடு, இங்கிலாந்து தொடரிலும் அபாரமாக செயல்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.