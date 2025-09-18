ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை தொடர்: சாம்பியன் அணிகளும்; சாதனை வீரர்களும்!

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இதுவரை கோப்பையை வென்ற அணிகள், அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள், ரசிகர்களை கவர்ந்த இன்னிங்ஸ்கள் போன்ற சில தகவல்களை இந்த பதிவின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணி
ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 8:42 PM IST

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது சீசன், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில், குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர். அதேசமயம், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் அணிகள் இடையே சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு யார் முன்னேறுவது என்ற போட்டி நிலவி வருகிறது.

இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடுமா? என்ற எதிர்ப்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இதுவரை கோப்பையை வென்ற அணிகள், அதிக ரன்களை அடித்த வீரர்கள், ரசிகர்களை கவர்ந்த இன்னிங்ஸ்கள் போன்ற சில தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் வெற்றியாளர்கள்

கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இதுவரை 16 சீசன்களை கடந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக ஒருநாள் மற்றும் டி20 என இரண்டு வடிவிலும் நடத்தப்படும் உலகின் ஒரே தொடராகவும் தனிச்சிறப்புடன் வெற்றி நடைபோட்டு வருகிறது. இந்த தொடரின் முதல் சீசனில் மூன்று அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்ற நிலையில், தற்போது 8 அணிகள் பங்கேற்கும் தொடராக புதிய உச்சத்தையும் கண்டுள்ளது. ஆனால் தற்போது விளையாடி வரும் 8 அணிகளில் மூன்று அணிகள் மட்டுமே இதுநாள் வரையிலும் இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது என்பதை நம்புவதற்கு சற்று தயக்கமாக இருந்தாலும், அது தான் உண்மை.

ஆசிய கோப்பை 2025
ஆசிய கோப்பை 2025 (IANS)

அந்தவகையில் இந்தியா, இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மட்டுமே இதுநாள் வரையிலும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளனர். இதில் இந்திய அணி 8 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று தனித்து நிற்கிறது. அதேசமயம் இலங்கை அணி 6 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி 2 முறையும் என இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளனர். இதனால் நடப்பு சீசனிலும் இந்த அணிகளில் ஏதேனும் ஒரு அணி தான் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இதுவரை நடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகளின் பட்டியலை கீழே காணலாம்.

ஆண்டுசாம்பியன்எதிரணிஇடம்வடிவம்
1984இந்தியாஇலங்கைஐக்கிய அரபு அமீரகம்ஒருநாள்
1986இலங்கைபாகிஸ்தான்இலங்கைஒருநாள்
1988இந்தியாஇலங்கைவங்கதேசம்ஒருநாள்
1990இந்தியாஇலங்கைஇலங்கை ஒருநாள்
1995இந்தியாஇலங்கைஐக்கிய அரபு அமீரகம்ஒருநாள்
1997இலங்கைஇந்தியாஇலங்கைஒருநாள்
2000பாகிஸ்தான்இலங்கைவங்கதேசம்ஒருநாள்
2004இலங்கைஇந்தியாஇலங்கைஒருநாள்
2008இலங்கைஇந்தியாபாகிஸ்தான்ஒருநாள்
2010இந்தியாஇலங்கைஇலங்கைஒருநாள்
2012பாகிஸ்தான்வங்கதேசம்வங்கதேசம்ஒருநாள்
2014இலங்கை பாகிஸ்தான்வங்கதேசம்ஒருநாள்
2016இந்தியாவங்கதேசம்வங்கதேசம்டி20
2018இந்தியாவங்கதேசம்ஐக்கிய அரபு அமீரகம்ஒருநாள்
2022இலங்கைபாகிஸ்தான்ஐக்கிய அரபு அமீரகம்டி20
2023இந்தியாஇலங்கைபாகிஸ்தான்/இலங்கைஒருநாள்

அதிக ரன்கள்

ஆசிய கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் குறித்து பார்க்கப்போனால், அதிலும் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை அணி வீரர்களே பெரும்பாலும் தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளனர். இதில் தற்போதைய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களாக பார்க்கப்படும், விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, பாபர் ஆசாம் ஆகியோரின் பெயர்கள் முதல் மூன்று இடங்களில் கூட இல்லை என்பதை நம்ப முடிகிறதா? ஆம், ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் அதிக ரன்களைக் குவித்த டாப் 3 வீரர்களாக இலங்கையின் சனத் ஜெயசூர்யா, குமார் சங்கக்காரா மற்றும் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோர் தான் தற்போதும் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்றனர்.

சனத் ஜெயசூர்யா: 24 போட்டிகளில் விளையாடி 3 அரைசதங்கள், 6 சதங்கள் என 1,220 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இதில் அவருடைய சராசரியானது 53.04ஆகவும், அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோரானது 130 ரன்களாகவும் உள்ளது.

குமார் சங்கக்காரா: 23 போட்டிகளில் விளையாடி 8 அரைசதங்கள், 4 சதங்கள் என 1,075 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் நீடிக்கிறார். இதில் அவரது சராசரி 48.86ஆகவும், அதிகபட்ச ஸ்கோர 121 ரன்களாகவும் உள்ளது.

சச்சின் டெண்டுல்கர்: 21 போட்டிகளில் விளையாடி 7 அரைசதங்கள், 2 சதங்கள் என 971 ரன்களைச் சேர்த்து மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதில் அவரது சராசரி 51.10ஆக உள்ள நிலையில், அதிகபட்ச ஸ்கோராக 114 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.

அதிக விக்கெட்டுகள்

முத்தையா முரளிதரன்
முத்தையா முரளிதரன் (IANS)

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இலங்கையைச் சேர்ந்த பேட்டர்களைப் போன்றே, பவுலர்களும் ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளனர். ஆம், ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய டாப் 3 பவுலர்கள் பட்டியலில் இலங்கையின் முன்னாள் ஜாம்பவான் முத்தையா முரளிதரன், யார்க்கர் மன்னன் லசித் மலிங்கா, மாயாஜால ஸ்பின்னர் அஜந்தா மெண்டிஸ் ஆகியோர் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். இதில் மூவருமே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து பல ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும், இதுவரை எந்த வீரரும் டாப் 3 இடத்தை நெருங்க முடியவில்லை.

முத்தையா முரளிதரன்: 24 இன்னிங்ஸ்களில் ஒரு முறை 5 விக்கெட் உள்பட் மொத்தமாக 30 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.

லசித் மலிங்கா: 14 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள மலிங்கா, மூன்று முறை ஐந்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதுடன், மொத்தமாக 29 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறார்.

அஜந்தா மெண்டிஸ்: வெறும் 8 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய அஜந்தா மெண்டிஸ் 2 ஐந்து விக்கெட் ஹாலுடன் 26 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 13 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதே, இதுநாள் வரையிலும் இந்த தொடரின் மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சாக உள்ளது.

மறக்க முடியாத ஆட்டங்கள்

ஆசிய கோப்பை தொடர் பல சுவராஸ்யமான ஆட்டங்களை நமக்கு கொடுத்துள்ளது என்றால் அது மிகையல்ல. ஏனெனில் ஒவ்வொரு சீசனிலும் ஏதேனும் ஒரு போட்டியிலாவது ரசிகர்களை சீட்டின் நுனிக்கு அழைத்து வந்த போட்டிகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதிலும் ரைவல்ரி என்றழைக்கப்படும் பரம எதிரிகளுக்கு இடையேயான போட்டி என்றால், அது கூடுதலாக ரசிகர்களின் பிபியை எகிறச்செய்யும். அதுபோன்ற மறக்க முடியாத மூன்று ஆட்டங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

சனத் ஜெயசூர்யா - முத்தையா முரளிதரன்
சனத் ஜெயசூர்யா - முத்தையா முரளிதரன் (IANS)

விராட் கோலி 183*: இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிப்பது இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலியின் ருத்ரதாண்டவ பேட்டிங் தான். அதிலும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக அவர் அவ்வாறு ஒரு பேட்டிங்கை செய்ததை இன்றளவும் ரசிகர்களாக மறக்கமுடியாத நிகழ்வாகவே உள்ளது. அதன்படி, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி 329 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை துரத்திய போது, விராட் கோலி 148 பந்துகளில் 22 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 183 ரன்களைக் குவித்தார். இதுநாள் வரையிலும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் தனிநபர் அதிகபட்சமாக இந்த ஸ்கோர் இருப்பது கூடுதல் சிறப்பு.

அஜந்த மெண்டிஸ் 6 விக்கெட்டுகள்: இந்த பட்டியலில் பெரும்பாலான இந்திய ரசிகர்களின் மனதை உடைத்த சம்பவம் என்றால், அது அஜந்தா மெண்டிஸின் சுழலில் இந்திய அணி சிக்கி சின்னாபின்னமானது தான். ஆம், கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 273 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய போது, அஜந்த மெண்டிஸின் அற்புதமான பந்துவீச்சில் தோல்வியைத் தழுவியது. இந்த போட்டியில் 8 ஓவர்களை வீசிய மெண்டிஸ் ஒரு மெய்டன் உள்பட 13 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்தார். இன்றளவும் இந்த சாதனையானது ஆசிய கோப்பை தொடரில் முறியடிக்க முடியாத ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது.

முகமது சிராஜ் சம்பவம்: இந்த பட்டியலில் அடுத்த இடத்தை பிடித்துள்ள நிகழ்வை பலரும் நேரலையில் பார்த்திருப்பீர்கள். ஏனெனில் இந்த நிகழ்வானது கடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் நிகழ்ந்தது தான். இந்தியா-இலங்கை அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் மோதிய நிலையில், இலங்கை அணி பேட்டர்கள் கனவில் கூட நினைத்திராத சம்பத்தை சிராஜ் அன்றைய தினம் படைத்திருந்தார். இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய நிலையில், சிராஜ் தனது அபார பந்துவீச்சின் மூலமாக 21 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

முகமது சிராஜ்
முகமது சிராஜ் (IANS)

இதனால் இலங்கை அணி வெறும் 15.2 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 50 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இது ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸின் மிகக்குறைந்த ஸ்கோராகவும் பதிவாகியுள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி அந்த போட்டியை வெறும் 6.1 ஓவர்களில் முடித்து, 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியையும் பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றியது. இதனால் நடப்பு சீசனிலும் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நிகழுமா? என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

