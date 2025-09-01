ஹைதராபாத்: நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி தங்கள் முதல் லீக் போட்டியில் சீன அணியை 4-3 என்ற கோல் கணக்கிலும், இரண்டாவது லீக் போட்டியில் ஜப்பான் அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கிலும் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி முதல் பீகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், வங்கதேசம், கஜகஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
இதில் இந்திய அணி குழு ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், ஜப்பான், சீனா மற்றும் கஜகஸ்தான் அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் மலேசியா, தென் கோரியா, வங்கதேசம் மற்றும் ஒமன் அணிகள் இடம்பிடித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இத்தொடரில் இந்திய அணி தங்கள் முதல் லீக் போட்டியில், சீன அணியை 4-3 என்ற கோல் கணக்கிலும், இரண்டாவது லீக் போட்டியில் ஜப்பான் அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கிலும் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, இன்று நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கஜகஸ்தான் அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
ஏற்கெனவே நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ள இந்திய அணி, இன்று ஹாட்ரிக் வெற்றியை பெறுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் இத்தொடரில் இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் மற்றும் மந்தீப் சிங் ஆகியோரது செயல்திறன் அபாரமாக இருப்பதுடன், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கும் உறுதியான இருந்து வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக இந்திய அணி குரூப் ஏ பிரிவு புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளதுடன், இந்த தொடரின் அரையிறுதி சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் உறுதி செய்துள்ளது. இதனால் கஜகஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆதிக்கத்தை செலுத்துமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். மறுபக்கம் கஜகஸ்தான் அணி இத்தொடரில் விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் படுதோல்வியை சந்தித்த கையோடு, இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது.
அதிலும் குறிப்பாக, கடைசியாக சீனாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 11-01 என்ற கோல் கணக்கில் கஜகஸ்தான் அணி படுதோல்வியைச் சந்தித்ததுடன், அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் இழந்திருந்தது. இதுபோன்ற சூழலில் வலிமை வாய்ந்த இந்திய அணியை எதிர்கொள்ளவதால், இந்த போட்டியில் கம்பேக் கொடுக்குமா? அல்லது மீண்டும் படுதோல்வியைச் சந்திக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய ஹாக்கி அணி:
- கோல் கீப்பர்கள்: கிரிஷன் பி பதக். சூரஜ் கர்கேரா.
- டிஃபெண்டர்கள்: சுமித் ஜர்மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், ஹர்மன்பிரீத் சிங் அமித் ரோஹிதாஸ், ஜுக்ராஜ் சிங்.
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: ராஜிந்தர் சிங், ராஜ் குமார் பால், ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங்,விவேக் சாகர் பிரசாத்.
- முன்கள வீரர்கள்: மந்தீப் சிங், ஷிலானந்த் லக்ரா, அபிஷேக், சுக்ஜீத் சிங், தில்ப்ரீத் சிங்.
- ரிசர்வ் வீரர்கள் : நிலம் சஞ்சீப், செல்வம் கார்த்தி.