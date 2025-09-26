வங்கதேசத்தை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான் - வரலாற்றில் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோதல்!
ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் நேற்றைய போட்டியில் வங்கதேசத்தை 11 ர?ன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி த்ரில் வெற்றியை பெற்றது.
Published : September 26, 2025 at 8:03 AM IST
துபாய்: ஆசிய கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வங்கதேச அணியை 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் இத்தொடர் வரலாற்றில் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத உள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகள் மோதின. வங்கதேச அணி டாஸ் வென்ற போதிலும், பாகிஸ்தானை முதலில் பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 135 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக முகமது ஹரிஸ் 31 ரன்களும், முகமது நவாஸ் 25 ரன்களும் எடுத்தனர். வங்கதேச தரப்பில் தஷ்கின் அகமது 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
136 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சற்று எளிய இலக்குடன் வங்கதேச அணி அடுத்து விளையாடியது. ஆனால், பாகிஸ்தான் அணியின் அபாரமான பந்துவீச்சின் காரணமாக சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்து கொண்டிருந்தன. இதன் விளைவாக ஆட்ட நேர முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 124 ரன்களை மட்டுமே வங்கதேச அணியால் எடுக்க முடிந்தது. 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
வங்கதேச தரப்பில் சமீம் உசைன் அதிகபட்சமாக 30 ரன்களை எடுத்தார். பாகிஸ்தான் வேகபந்து வீச்சாளர் ஷாகின் அப்ரிடி 4 ஓவர்களில் 17 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதுடன் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார்.
வங்கதேசத்துடனான இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிகள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான், வரும் ஞாயிறன்று (செப்.28) நடைபெற உள்ள இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோத உள்ளது.