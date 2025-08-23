ETV Bharat / sports

ரத்தமும் கிரிக்கெட்டும் ஒன்றாகப் பாயுமா? பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பும் சஞ்சய் ராவத்! - ASIA CUP 2025

ரத்தமும் தண்ணீரும் ஒன்றாகப் பாய முடியாது என்று நீங்கள் அறிவித்தீர்கள். சரி, ரத்தமும் கிரிக்கெட்டும் ஒன்றாகப் பாயுமா? என்று சஞ்சய் ராவத் பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பும் சஞ்சய் ராவத்
பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பும் சஞ்சய் ராவத்
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 5:24 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானுடன் இந்திய அணி விளையாட மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கிய நிலையில், அதனை எதிர்த்து சிவசேனா கட்சி தலைவர் சஞ்சய் ராவத் பிரதமரிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீகரத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், அனைவரது பார்வையும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியை நோக்கியே உள்ளது. ஏனெனில் பெகல்ஹாம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு, இரு அணிகளும் மோதும் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளது.

முன்னதாக, ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுமா? அல்லது போட்டியை புறக்கணிக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்தன. ஏனெனில், சமீபத்தில் உலக சாம்பியன்ஷிப் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாட இந்தியா மறுத்த நிலையில், ஆசிய கோப்பையிலும் அதே முடிவை இந்தியா எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்திருந்தன.

ஆனால், மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம், சர்வதேச மற்றும் பல தரப்பு நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ, சர்வதேச விளையாட்டு அமைப்புகளின் நடைமுறைகளை நாங்கள் பின் பற்றுவோம் என்றும், இருதரப்பு நிகழ்வுகளைப் பொறுத்த வரை, இந்திய அணி பாகிஸ்தானுடன் விளையாடாது என்றும் கூறியது. இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நடைபெறும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

ஒரு பக்கம் இது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், சிலரை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது. அதன்படி, ​​சிவசேனா கட்சியின் உத்தவ் தாக்கரே அணியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சஞ்சய் ராவத், இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் மூலம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில் , “ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்த செய்தி இந்திய மக்களுக்கு மிகவும் வேதனையளிக்கிறது. பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இது நடந்திருக்க சாத்தியமில்லை” என்று கூறியதுடன், பிரதமருக்கு 5 கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளார்.

பிரதமரிடம் சஞ்சய் ராவத் எழுப்பியுள்ள கேள்விகள்

  1. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் சிந்தூர் இன்னும் முடிவடையவில்லை என்கிறீர்கள். மோதல் இன்னும் தொடர்ந்தால், பாகிஸ்தானுடன் எப்படி கிரிக்கெட் விளையாட முடியும்?
  2. பெஹல்காம் தாக்குதலை நடத்தியது ஒரு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதக் குழு, அவர்கள் 26 பெண்களின் கணவர்களை கொன்றுள்ளனர். அந்தத் தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் உணர்வுகளை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டீர்களா?
  3. பாகிஸ்தானுடன் கிரிக்கெட் விளையாடாவிட்டால் வர்த்தகத்தை நிறுத்துவதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மிரட்டினாரா?
  4. "ரத்தமும் தண்ணீரும் ஒன்றாகப் பாய முடியாது" என்று கூறினீர்கள். சரி, ரத்தமும் கிரிக்கெட்டும் ஒன்றாகப் பாயுமா?
  5. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டிகளில் பெரிய அளவிலான பந்தயம் மற்றும் ஆன்லைன் சூதாட்டம் ஆகியவை அடங்கும், இதில் பல பாஜக தலைவர்கள் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குஜராத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நபரான ஜெய் ஷா தற்போது கிரிக்கெட் விவகாரங்களை வழி நடத்துகிறார். இதில் பாஜகவுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி வருவாய் உள்ளதா? என்ற கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

இந்நிலையில் சஞ்சய் ராவத்தின் எக்ஸ் தள பதிவானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டியானது செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளை அந்தந்த கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்துள்ள நிலையில், இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

