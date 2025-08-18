ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு! பாபர், ரிஸ்வானுக்கு இடமில்லை! - ASIA CUP 2025

ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையில் 17 பேர் அடங்கிய பாகிஸ்தான் டி20 அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 11:12 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நட்சத்திர வீரர்கள் பாபர் அசாம், முகமது ரிஸ்வான் ஆகியோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன.

இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10-ம் தேதி முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.

அந்த வகையில், சல்மான் அலி ஆகா தலைமையில் 17 பேர் அடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியில் முன்னாள் கேப்டன்களும், நட்சத்திர வீரர்களுமான பாபர் அசாம், முகமது ரிஸ்வான் உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது பெரும் விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பாகிஸ்தான் அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை அடித்துள்ள இரண்டு வீரர்கள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பேரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆனாலும், சமீப காலங்களில் பாபர் மற்றும் ரிஸ்வன் இருவரும் சரியான ஃபார்மில் இல்லாதது, டி20 கிரிக்கெட்டிற்கு ஏற்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடாதது என பல்வேறு சறுக்கல்களை சந்தித்துள்ளனர். இதன் காரணமக, பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் இருந்து இருவரும் புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்சமயம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே சமயம் ஃபகர் ஜமான், இஃப்திகார் அஹ்மத், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி ஆகியோர் தங்களின் இடங்களைத் தக்க வைத்துள்ளனர்.

இது தவிர, முகமது ஹாரிஸ், சைம் அயுப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ் மற்றும் முகமது வசீம் ஆகியோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த அணி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முத்தரப்பு டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் ஓமன் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி

சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலாத், குஷ்தில் ஷா, முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், முகமது வசீம் ஜூனியர், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் மிர்சா, ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி மற்றும் சுஃபியான் முகீம்.

