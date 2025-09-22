ETV Bharat / sports

IND VS PAK: சூப்பர் 4 சுற்றிலும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபாரம்!

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் பாகிஸ்தானை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வென்றது.

பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா
பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 7:59 AM IST

துபாய்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் பாகிஸ்தானை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வீழ்த்தியது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூப்பர் 4 சுற்றின் இரண்டாவது போட்டி துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா -பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின.

டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பாகிஸ்தானை முதலில் பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார். அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடினர், லீக் சுற்று போட்டியில் இந்தியாவிடம் அடைந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்ற ரீதியில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் ஆவேசமாக விளையாடினர்.

அவர்களின் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்திற்கேற்ப முதல் பாதியில் கிட்டதட்ட 10 ரன் ரேட் அளவுக்கு அந்த அணியின் ஸ்கோர் இருந்தது. ஆனால் இரண்டாவது பாதியில் இந்திய அணியின் கை ஓங்கியதன் விளைவாக, பாகிஸ்தான் அணியின் ரன் எடுக்கும் வேகம் கொஞ்சம் குறைந்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் அந்த அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 171 ரன்களை எடுத்தது.

172 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சற்று கடினமான இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி களமிறங்கியது. அணியின் தொடக்க வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சுப்ம்ன் கில் தங்களின் வழக்கமான அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். போட்டியின் முதல் ஓவரில் இருந்தே பாகிஸ்தான் பௌலர்களின் பந்துகளை இருவரும் பாரபட்சமின்றி அடித்து நொறுக்கினர். 39 பந்துகளில் 74 ரன்கள் குவித்த அபிஷேக் சர்மா, அப்ரர் அகமது பந்துவீச்சில் ஹரிஸ் ரவுஃப் வசம் கேட்ச் கொடுத்து அவுட்டானார்.

இதையும் படிங்க:ஆசிய கோப்பை... தடுமாறிய இந்திய அணி! சூப்பர் 4 சுற்றில் 172 ரன்கள் இலக்கு வைத்த பாகிஸ்தான்!

மற்றொரு துவக்க ஆட்டக்காரரான சுப்மன் கில் 28 பந்துகளில் 47 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் எடுக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார். அடுத்து வந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ரன் எதுவும் எடுக்காமல், ஹரிஸ் ரவுஃப் பந்தில் அப்ரர் அகமது வசம் கேட்ச் கொடுத்து வந்து வேகத்தில் களத்தை விட்டு வெளியேறினார்.

அடுத்து திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் உடன் ஜோடி சேர்ந்தார். கேப்டன் அவுட்டானால் என்ன நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பது போல இவர்களின் ஆட்டம் அமைந்தது. 17 பந்துகளில் 13 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஹாரிஸ் ரவுஃப் பந்தில் கிளீன்போல்ட்டாகி, சஞ்சு சாம்சன் வெளியேறினார். அடுத்து திலக் வர்மா உடன் ஹர்திக் பாண்டியா ஜோடி சேர 18.5 ஓவர்களில் 174 ரன்களை எடுத்து, இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.

2 சிக்ஸர்கள், 2 பவுண்டரிகள் உட்ப 19 பந்துகளில் 30 ரன்களை குவித்த திலக் வர்மா இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் ஹரிஸ் ரவுஃப் அதிகபட்சமாக 4 ஓவர்களில் 26 ரன்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். 39 பந்துகளில் 74 ரன்களை குவித்த அபிஷேக் சர்மாவுக்கு ஆட்டநாயகன் விருது அளிக்கப்பட்டது.

