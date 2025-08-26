ETV Bharat / sports

ஆடவர் ஆசிய கோப்பையின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் இலவசமாகப் பார்வையிட அனுமதி வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடைவதாக ஹாக்கி இந்தியா பொதுச் செயலாளர் போலா நாத் சிங் கூறியுள்ளார்.

ETV Bharat Sports Team

August 26, 2025

ஹைதராபாத்: பீகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் ரசிகர்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படும் என்று இந்திய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரானது ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி வரையிலும் பீகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், வங்கதேசம், கஜகஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் இந்திய அணி குழு ஏ பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள நிலையில், ஜப்பான், சினா மற்றும் கஜகஸ்தான் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன.

குரூப் பி பிரிவில் மலேசியா, தென் கோரியா, வங்கதேச மற்றும் ஒமன் அணிகள் இடம்பிடித்துள்ளன. இதில் இந்திய அணி ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் போட்டியில் சீனாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி ஜப்பானுக்கு எதிராகவும், செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி கஜகஸ்தானையும் எதிர் கொள்ளவுள்ளது. இதனால் இந்த தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகின்றன.

மேலும், இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஹாக்கி அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 18 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் தொடர்கிறார். மேலும் இந்த அணியின் மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், சுமித், ராஜ்குமார் பால், ஹர்திக் சிங், விவேக் சகார், அமித் ரோஹிதாஸ், அபிஷேக், கிரிஷன் பி பதாக் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் நிலம் சஞ்ஜீப், செல்வம் கார்த்திக் ஆகியோர் கூடுதல் வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ரசிகர்களின் வருகையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படுவதாக இந்திய ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் தலைவர் திலீப் திர்கே அறிவித்துள்ளார். இது குறித்து பேசிய அவர், “ராஜ்கிரில் ஆடவர் ஆசிய கோப்பையை நடத்துவது இந்திய ஹாக்கிக்கு ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம், மேலும் ஒவ்வொரு ரசிகரும் இந்தப் பயணத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இலவச நுழைவு அனுமதியை வழங்குவதன் மூலம், குடும்பங்கள், மாணவர்கள், இளம் விளையாட்டு வீரர்கள் உலகத் தரம் வாய்ந்த ஹாக்கியை காண வருவதை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளோம். இது வெறும் போட்டி மட்டுமல்ல, இந்த விளையாட்டின் கொண்டாட்டமாகும்” என்று கூறினார்.

இந்திய ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் போலா நாத் சிங் கூறுகையில், "ஆடவர் ஆசிய கோப்பையின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் இலவசமாகப் பார்வையிட அனுமதி வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். ராஜ்கிர் ஹாக்கியில் மிகுந்த ஆர்வத்தைக் காட்டியுள்ளது, மேலும் ரசிகர்கள் தங்கள் அணிகளை ஆதரிக்க அதிக எண்ணிக்கையில் வருவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த முயற்சி இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஹாக்கி கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவதற்கும், போட்டி முழுவதும் மைதானத்தில் ரசிகர்களின் கரகோஷம் நிறைந்த சூழல் இருப்பதை உறுதிசெய்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்று நம்புகிறோம்” என்றார்.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய ஹாக்கி அணி:

  • கோல் கீப்பர்கள்: கிரிஷன் பி பதக். சூரஜ் கர்கேரா.
  • டிஃபெண்டர்கள்: சுமித் ஜர்மன்பிரீத் சிங், சஞ்சய், ஹர்மன்பிரீத் சிங் அமித் ரோஹிதாஸ், ஜுக்ராஜ் சிங்.
  • மிட்ஃபீல்டர்கள்: ராஜிந்தர் சிங், ராஜ் குமார் பால், ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங்,விவேக் சாகர் பிரசாத்.
  • முன்கள வீரர்கள்: மந்தீப் சிங், ஷிலானந்த் லக்ரா, அபிஷேக், சுக்ஜீத் சிங், தில்ப்ரீத் சிங்.
  • ரிசர்வ் வீரர்கள் : நிலம் சஞ்சீப், செல்வம் கார்த்தி.

