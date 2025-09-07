ETV Bharat / sports

சீனாவை பந்தாடி ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள் நிலையில், இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் தென் கொரியாவை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்திய ஹாக்கி அணி
இந்திய ஹாக்கி அணி (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 8:05 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா அணி 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் சீன அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி முதல் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியா, சீனா அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இருந்து தென் கொரியா மற்றும் மலேசியா அணிகளும் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.

இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, சீன அணியை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற சூழலில், இரு அணிகளும் தொடக்கம் முதலே கோலடிக்கு முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஆட்டத்தின் மூன்றாவது நிமிடத்தில் ஷிலானந்த் லக்ரா இந்திய அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.

இந்திய அணி அபார ஆட்டம்

அதன்பின் ஆட்டத்தின் 6ஆவது நிமிடத்தில் தில்ப்ரீத் சிங் கோலடித்து அசத்த, முதல் 15 நிமிடங்களில் இந்திய அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. மறுபக்கம் சீன அணி கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகளை இந்திய டிஃபெண்டர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். இந்த போட்டியில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த இந்திய அணிக்கு மந்தீப் சிங் ஆட்டத்தின் 17ஆவது நிமிடத்தில் மீண்டும் ஒரு கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார்.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் ராஜ் குமாரும், 38ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜித் சிங்கும், 45ஆவது மற்றும் 48ஆவது நிமிடங்களில் அபிஷேக் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.

இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா

மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய சீன அணியால் இந்திய டிஃபென்ஸைத் தாண்டி ஒரு கோல் கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர மிடிவில் இந்திய அணி 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் சீன அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஆசியக் கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்திய அணி 7 புள்ளிகளைப் பெற்று நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

மறுபக்கம் சீனா அணி 3 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து சூப்பர் 4 புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் இழந்துள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் தென் கொரியா மற்றும் மலேசிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் சரிக்கு சமமாக விளையாடிய நிலையில், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மலேசிய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.

இந்தியா - தென் கொரியா

பின்னர் நடபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தொடக்கத்திலேயே மலேசிய அணி மீண்டும் ஒரு கோலடிக்க, இப்போட்டியை அந்த அணி கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதன்பின் சிறப்பாக செயல்பட்ட தென் கொரிய அணி அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து கம்பேக் கொடுத்தது. இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தென் கொரிய அணி 3 கோல்களை அடித்த நிலையில், மலேசிய அணியால் ஒரு கோலை மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தென் கொரிய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசியாவை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசியக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் தென் கொரிய அணி முன்னேறியுள்ளது. இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் தென் கொரிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

