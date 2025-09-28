ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறை..! இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா vs பாகிஸ்தான் - சாம்பியன் பட்டம் யாருக்கு?

ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் மோதவுள்ளதால், இந்த ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் எகிறியுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 9:15 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.

முன்னதாக நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இரு அணிகளும் லீக் மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டங்களில் நேருக்கு நேர் மோதின. இதில் இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தங்களுடைய ஆதிக்கத்தையும் தொடர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இறுதிப் போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அசத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் அணியும் முந்தைய தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுக்க கடுமையாக போராடும் என்பதால், நிச்சயம் ஆட்டத்தில் சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், தங்களது ஆதிக்கத்தை தொடரும் முனைப்பில் விளையாடவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் வலு சேர்க்கின்றனர்.

அணியின் பவுலிங்கைப் பொறுத்த வரையில் குல்தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி தொடர்ந்து எதிரணிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் ஜஸ்பிரித் பும்ராவும் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், எதிரணி பேட்டர்களுக்கு தலைவலி நிச்சயம். மேலும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை தொடர முயற்சிப்பதுடன், கோப்பையையும் வென்று சாதிக்கும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

பாகிஸ்தான் அணி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியாவுடன் தோல்வியைத் தழுவியதை தவிர்த்து மற்ற போட்டிகளில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த அணியில் ஃபகர் ஜமான், சல்மான் ஆகா, முகமது ஹாரிஸ் உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன், சாஹிப்சாதா ஃபர்கான், சைம் அயுப் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் பேட்டிங்கில் வலு சேர்த்து வருகின்றனர்.

பவுலிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹசன் அலி ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத் அகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இறுதிப் போட்டியில் முதல் முறையாக இந்திய அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கும் பாகிஸ்தான் அணி, இந்த போட்டியில் தங்களது பதிலடியை கொடுக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 15 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 12 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 119 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 55 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 63 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.

பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.

