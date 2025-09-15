ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று யுஏஇ-ஓமன் & இலங்கை-ஹாங்காங் அணி மோதல்!
ஆசிய கோப்பை தொடரி இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெறும் நிலையில், முதல் போட்டியில் யுஏஇ-ஓமன் அணிகளும், இரண்டாவது போட்டியில் இலங்கை-ஹாங்காங் அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : September 15, 2025 at 4:04 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய தினம் இந்த தொடரில் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதன் படி, 7-வது லீக் போட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஒமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மாலை 5.30 மணிக்கு பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
அதனைத் தொடர்ந்து துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் 8ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இலங்கை மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் மோதவுள்ளன.
நேருக்கு நேர்
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் அணிகள் டி20 போட்டிகளில் 8 போட்டிகளில் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா 4 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் இலங்கை மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் இதுநாள் வரையிலும் எந்தவொரு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிலும் நேருக்கு நேர் சந்தித்தது கிடையாது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
பிட்ச் ரிப்போர்ட்
ஷேக் சயீத் மைதானம்: அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 93 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 42 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 51 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
துபாய் மைதானம்: துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 113 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 52 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 60 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஆசிய கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும். இன்றைய தினம் முதல் போட்டியானது இந்திய நேரப்படி மாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெறும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 5 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
ஓமன் - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உத்தேச லெவன்
ஓமன்: ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), அமீர் கலீம், ஹம்மாத் மிர்சா, விநாயக் சுக்லா, ஷா பைசல், ஹஸ்னைன் ஷா, முகமது நதீம், ஜிக்ரியா இஸ்லாம், சுஃப்யான் மெஹ்மூத், ஷகீல் அகமது, சமய் ஸ்ரீவஸ்தவா
ஐக்கிய அரபு அமீரகம்: முகமது வசீம் (கேப்டன்), அலிஷன் ஷராபு, முஹம்மது ஜோஹைப், ராகுல் சோப்ரா, ஆசிப் கான், ஹர்ஷித் கௌஷிக், துருவ் பராஷர், ஹைதர் அலி, முகமது ரோஹித் கான், ஜுனைத் சித்திக், சிம்ரன்ஜீத் சிங்
இலங்கை - ஹாங்காங் உத்தேச லெவன்
ஹாங்காங்: ஜீஷன் அலி, அன்ஷுமன் ராத், பாபர் ஹயாத், நிஜாகத் கான், கல்ஹான் சல்லு, கிஞ்சித் ஷா, யாசிம் முர்தாசா (கேப்டன்), அய்சாஸ் கான், ஈசான் கான், ஆயுஷ் சுக்லா, அதீக் இக்பால்
இலங்கை: பதும் நிஷங்க, குசல் மெண்டிஸ், கமில் மிஷாரா, குசல் பெரேரா, சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனகா, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துஷ்மந்த சமீரா, நுவான் துஷாரா.