ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தான் vs ஹாங்காங் இன்று மோதல்! முதல் வெற்றி யாருக்கு?

ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகள் டி20 போட்டிகளில் 5 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ள நிலையில், ஆஃப்கான் அணி மூன்று முறையும், ஹாங்காங் அணி இரண்டு முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 11:48 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில், முதல் லீக் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது இன்று முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் குரூபி பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி

இந்த போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி அதிக அனுபவம் பெற்ற அணியாக உள்ளது. சமீபத்தில் அந்த அணி பாகிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எதிராக முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தது. ஆனால் இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம் தோல்வியடைந்து கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.

அத்தொடரை முடித்த கையோடு, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி ஆசிய கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்ள இருப்பதால் அந்த அணியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், செதிகுல்லா அடல், கரீம் ஜானத், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ரஷித் கான், நூர் அஹ்மத், முஜீப் உர் ரஹ்மான், அல்லா கசான்ஃபரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஹாங்காங் அணி

மறுபக்கம் ஹாங்காங் அணியும் சமீப காலங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. அதனால் அந்த அணியும் இத்தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரிதளவில் அனுபவமில்லாத ஹாங்காங் அணி வலிமை வாய்ந்த ஆஃப்கானிஸ்தானை எதிர்கொள்வதால் இந்த போட்டியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் 5 முறை டி20 கிரிக்கெட்டில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் ஹாங்காங் அணியும் இரண்டு முறை வெற்றியைப் பெற்றுள்ளதால், நிச்சயம் இன்றைய ஆட்டத்தில் கணக்கை சமன்செய்ய முயற்சிக்கும்.

ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம்

அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 90 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 41 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 49 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

அபுதாபியில் இரு அணிகளின் புள்ளி விவரங்கள்

ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் சாதனைகள் சிறப்பாக உள்ளன. இந்த மைதானத்தில் அந்த அணி 16 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் 11 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 5 போட்டிகளில் தோல்வியையும் தழுவியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, 2015 ஆம் ஆண்டு ஹாங்காங்கிற்கு எதிராக இந்த மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் தோல்வியடைந்தது.

நேரலை தகவல்கள்

ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி: ரஷீத் கான் (கேப்டன்), ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், தர்வீஷ் ரசூலி, செதிகுல்லா அடல், அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், கரீம் ஜனத், முகமது நபி, குல்பதின் நைப், ஷராபுதீன் அஷ்ரப், முகமது இஷாக், முஜீப் உர் ரஹ்மான், அல்லா கசான்ஃபர், நூர் அஹ்மத், ஃபரித் மாலிக், நவீன் உல் ஹக், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி.

ஹாங்காங் அணி: யாசிம் முர்தாசா (கேப்டன்), பாபர் ஹயாத், ஜீஷன் அலி, நியாசகத் கான் முகமது, நஸ்ருல்லா ராணா, மார்ட்டின் கோட்ஸி, அன்ஷுமன் ராத், கல்ஹான் மார்க் சாலு, ஆயுஷ் சுக்லா, முகமது அய்சாஸ் கான், அதீக் உல் ரஹ்மான் இக்பால், கிஞ்சித் ஷா, அலி ஹாசன், ஷாஹித் வாசிஃப், கசன்ஃபர் முகமது, முகமது வஹீத், ஈசான் கான்

